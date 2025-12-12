ヤーマン <6630> [東証Ｐ] が12月12日大引け後(15:30)に決算を発表。25年12月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常損益は11.3億円の赤字(前年同期は2.8億円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の4億円の黒字→8億円の赤字に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。



直近3ヵ月の実績である8-10月期(2Q)の連結経常損益は3.1億円の赤字(前年同期は2.7億円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の6.4％→-4.8％に急悪化した。



※25年12月期(8ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。



株探ニュース

