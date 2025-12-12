ビッグサプライズは起こるのか。サイ・ヤング賞左腕タリク・スクーバル投手（タイガース）のトレード話が急浮上。すでにドジャースとの間で交渉が行われたという情報もあり、にわかに現実味を帯びてきた。

■交渉の席が設けられたことは事実？

絵空事と思われていたスクーバルのドジャース移籍が、実現に向かうのか。

米紙『USA TODAY』のボブ・ナイチンゲール記者は10日（日本時間11日）、「タイガースは本当にスクーバルをトレードするのだろうか」というテーマに対し、「彼らは本格的な交渉に乗り出して周囲を驚かせ、ドジャースが提示可能な若手有望株のパッケージにも興味を示したことで、トレードの噂が広がった」と指摘。交渉の席が設けられたこと自体については、否定しなかった。

また、メッツなどでGMを務めたスティーブ・フィリップス氏は、米スポーツ専門局『ESPN』が配信しているポッドキャスト「Baseball Tonight」に出演し、スクーバルのドジャース移籍について「あり得る」と断言した。

■ド軍はグラスノー放出を容認か

「タイガースがトレード拒否条項のないタイラー・グラスノー投手、エメット・シーハン投手、若手有望株のホセ・デ・パウラ外野手らを望むのであれば、ドジャースは移籍先になり得る。すべてはデトロイトが何を求めるか次第だ。だが、実現可能ではある。もし、グラスノーがデトロイトにフィットするのであれば、実現できるトレードだ」と話した。

また、『ESPN』のオールデン・ゴンザレス記者は「（移籍交渉の場で）グラスノーの名前が挙がっている。ドジャースは放出に反対していないようだ。彼の“ボールの質”は依然として球界関係者たちを魅了し続けており、健康を維持してくれると信じて投資しようとするチームは確実に存在する。彼はスクーバルをロサンゼルスに連れてくるパッケージの一部かもしれない。可能性は低いかもしれないが、（移籍市場では）もっと奇抜なことも起きている」と話した。

スクーバルのドジャース移籍はあるのか。グラスノーが交換要員に含まれるのか、大型トレードの気配がにわかに漂ってきた。