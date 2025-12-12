元日向坂46の影山優佳（24）が11日放送のテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜深夜0時45分）に出演。サッカー元日本代表DF内田篤人氏（37）とともに出演し、とあるサッカー選手のエピソードに異議を唱えた。

番組のテーマは、「スポーツに潜むあざとテクを徹底検証」。スポーツを見てキュンとする瞬間について議論した。

南海キャンディーズ山里亮太は「槙野さんいるじゃないですか。槙野さんDFでしょ？その当時好きだった現奥さん（高梨臨）口説くために点決めに行ったって、サッカー好きとしてどうなんですか」と元日本代表DF槙野智章氏（38）のエピソードを語った。

内田氏は「あれダメよな？ゲームのバランスが崩れちゃうんで」と影山にふると、影山も「11人しかいないのに、そこ（DF）がら空きになってるわけだから」と共感した。内田氏は「チームメートはたまったもんじゃない」とDF視点で語った。

影山は「たまたま点が本当に決まったからよかったですけどね」とサッカー好きの視点で語った。

山里は「（ゴールで）キュンとくる人もいるかもしれないけど、影くらいサッカー見てる人は『ダメだ…（守備に）穴空いてるじゃない』って（見てる）」と影山の本気ぶりに笑った。