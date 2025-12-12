元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂は12日、緊要コメンテーターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。年末の大掃除をめぐり、夫婦間で夫が妻に対して持っているという不満の内容が紹介された際、「お前がやれよ」と画面に向かって言い放つひと幕があった。

すぐに「すみません、ちょっと、乱暴な言葉で」と自分でフォローしたが、番組MCのフリーアナウンサー羽鳥慎一は「いいです、いいです」と「容認」した。 番組では恒例のパネル企画で、年末の大掃除を特集。マル秘テクニックを、「おそうじ本舗」技術アドバイザー尾崎真氏の実演をまじえながら伝えた。

企画冒頭で、年末大掃除について、夫婦の意識に違いがあるとして、夫は妻に対し「満足」「どちらかといえば満足」が90％以上で、「不満」「どちらかといえば不満」と答えたのは8・9％だった。一方、妻については、夫に「満足」「どちらかといえば満足」が74・6％で、「不満」「どちらかといえば不満」が25・4％と、妻のケースより増えることを紹介した。

妻から夫に「計画通りに進まずイライラしてけんかに」「雑なのでもっと丁寧にやってもらいたい」の不満の声があることや、40代夫の妻へのコメントとして「ご近所さんにアピールできる場所ばかり。私は地味な換気扇やシンクの掃除。力仕事でもないので『たまに交代しよう』と言っても応じてくれない」という内容が紹介された。

このコメントに、羽鳥は「なかなかの意見だなと思いますね」と応じ、「『目立つところばっかり』と…。ちょっとごめんなさいね。ちっちゃいなあと思いますけど」と、珍しく感情をあらわにした。

羽鳥はその後、こうした声について「（夫婦）両者、意見が違いますけど」と一茂に見解を問うた。これに、一茂は「僕がびっくりしたのは、大掃除に関して、夫は妻に8・9％、不満があると。奥さんに対して不満があるということですよね。全国的に。これはどうなんでしょうね」と疑問を呈し、羽鳥に「いいですか？ この8・9％のだんなさんにちょっとひとこと」と断り、「どうぞどうぞ」と許可を得ると、自身が大写しになったカメラに向かって「お前がやれよ」と、不満をぶちまけた。

これに対し、羽鳥は注意するどころか「そうですね。じゃあ、あんたがやってくれよと」。一茂はすぐに「すいません。ちょっと乱暴な言葉で」と陳謝した。 言葉遣いについて、時に出演者を注意することもある羽鳥だが「いいです、いいです」と問題視せず、進行を続けた。