♪ジングルベル

熊本県山鹿市の山鹿小学校にある多目的ホールに、元気で美しい歌声が響き渡りました。

【歌声を聴く】山鹿・めのだけ小学校 32人の合同合唱クラブ「ジングルベル」「まいごのひかり」

歌を披露したのは、「山鹿小学校」と、そこから3kmほど離れた「めのだけ小学校」の合同合唱クラブのメンバーたちです。

山鹿小学校の3年生から6年生までの18人と、めのだけ小学校の14人、合わせて32人の合同チームです。

11月に行われた全日本合唱コンクールでは見事、小学生部門で金賞に輝きました。まさに全国トップレベルの実力を持つ合唱クラブです。

結成1年で金賞

実はこの合同チームは、今年、結成されたばかりで、その1年目で金賞に輝いたことになります。

学校が違う2つの合唱クラブの指導にあたっている村木さんに話を聞きました。

――2つの合唱クラブをまとめる難しさはどんなところですか？

指導者 村木奈保子さん「合同練習の時間を作るのが難しく、曜日ごとにそれぞれでレベルを高めて、週末に歌声を一つにするということを繰り返して、今回、合同チームで初めて全国コンクールに挑みました」

ホールいっぱいにハーモニーが響くのがとても楽しい

山鹿小学校の園田さんは、金賞受賞の喜びと合唱の魅力を語ってくれました。

園田晴天さん「初めてのこのメンバーで全国大会に出場したので、金賞って聞いたときはとても嬉しかったです。合唱の楽しいところは、この大人数で、ホールいっぱいにハーモニーが響き渡るのがとても楽しいところです」

学校行事や普段の生活は別々の子ども達ですが、歌を通じて関係性にも変化が生まれました。

小坂一真さん「最初は頑張って仲良くしようとしていたけど、今では本当の仲間になって、楽しく歌っています。特に全国大会では、もっと仲が深まりました」

しかし、2つの小学校は同じ中学校に進学するわけではないため、このメンバーで歌えるのは、まさに「今だけ」の時間です。

この合同合唱クラブは、11月の熊日学生音楽コンクールでも合唱部門でグランプリを獲得しています。来年1月末の受賞者演奏会で、全国で金賞を取ったときの曲「まいごのひかり」を披露する予定です。

表情豊かに歌う子どもたち。この一瞬にしか生まれないハーモニーが、ホールいっぱいに響き渡りました。

▼【動画を見る】全国金賞 山鹿・めのだけ小学校 32人の合同合唱クラブの歌声