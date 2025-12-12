ビジュアル系バンド「グランギニョル」が12日、公式Xを更新、この日、開催を予定していた沖縄公演を中止すると発表した。

バンドのXに「本日の公演に関するお知らせ」が掲載され「日頃よりグランギニョルを応援いただき誠にありがとうございます。沖縄公演に関しまして多数ご意見を頂きましたため、本日の公演を中止とさせていただきます」と発表。

チケットの払い戻しに関しては「本日のチケット代に関しまして会場受付にて返金させていただきます。チケットに記載されております開場時間に会場受付までお越しください。ご来場できない方は別途対応いたしますのでご相談ください」と案内した。

バンドをめぐっては、沖縄公演名が「ひめゆり学徒隊」であることや、ひめゆり平和祈念資料館所蔵とみられる学徒の写真に加工を施したものを公演宣伝ビジュアルに使用するなどし、SNSで「これは倫理的にアウトだよ。やっていい事と悪いことがあるって親に教えてもらわなかった？」「ひめゆり学徒隊への冒涜行為はやめてください」「不謹慎極まりないですよ」などの批判が相次いでいた。