女優加藤あい（43）が12日、都内で、ドイツの医師と薬剤師が監修するプレミアムサプリブランド「オーソモル」が国内販売を開始するビューティー・ドリンク「オーソモル・ビューティー」アンバサダー就任式に出席した。

13年に一般男性と結婚し、3児の母となり仕事をセーブしていた。24年10月、ファッションイベントで約8年ぶりに公の場に姿を見せて以来、取材陣の前に登場した。9年ぶりの広告出演となった。

白いスーツ姿で登場し、同商品の愛用者だと告白。「ストックがないと不安になるくらいの愛用者なので（アンバサダー就任は）うれしい」とほほ笑んだ。

「美」については「内側からあふれ出るものの影響も大きい」とし、「少しでも楽しいとか、自分にご褒美をあげるとか、心が軽やかで豊かでいることが美に結び付く」とした。

健康な身体については「食事から出来上がっていると思うので、食事を大切にしている」とした。「この数年は炭水化物を控えたりしていたけど、今はお米をしっかり食べて、バランスを心がけている」とし、「酵素も意識して、腸内環境にも気を付けています。できるだけ食生活でを心がけています」と紹介した。

また、美の秘訣（ひけつ）に「しっかり食べること」「しっかり寝ること」「しっかり運動する」の3つをあげた。中でも運動については、「スイミングで泳ぐ量を少し増やしたのと、簡単な自重トレーニングをしている」とし、「去年ゴルフを再開したので、来年も引き続き楽しみながら続けたい」と紹介した。

アンバサダーとして「自分のことが後回しになってしまっているママたちにおすすめしたい」とアピールした。