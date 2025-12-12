配送業務を委託した下請けの運送業者に無償で商品の積み下ろしなどをさせていたとして、公正取引委員会は１２日、総合物流大手「センコー」（大阪）の下請法違反（利益提供要請の禁止）を認定し、再発防止などを求める勧告を行った。

物流業界に慣行として残るこうした行為の同法違反による勧告は初めて。残業規制強化に伴う「２０２４年問題」で業界の人手不足などが懸念される中、公取委が監視を強めていた。

発表によると、センコーは２２年１２月以降、自社が請け負う商品の配送を再委託した運送業者計３６社のトラック運転手らに対し、商品の積み下ろし作業をさせる「荷役」や、受け渡し場所で長時間待たせる「荷待ち」をさせたのに、その分の対価を支払わなかった。

多重下請け構造の物流業界は、中小業者側に負担のしわ寄せがいきやすい。「２０２４年問題」の影響で業界全体が慢性的な人手不足や輸送力の低下に悩まされる中、荷役や荷待ちの「ただ働き」を中小企業側に強いてきた慣行の見直しが課題になっている。

公取委の調査では、業界大手のセンコーが再委託先の運転手らへの対価を払わずに荷役を繰り返し強いていたほか、２時間以上の荷待ちも恒常化していた。運転手らの荷役分などの対価について、自らが負担した運送業者もあったという。

公取委は今回の勧告で、業者側の荷役分などにあたる対価の支払いをセンコーに求めるほか、違反認定した事案以外にも同様の問題行為がなかったかを調査するよう要請した。