俳優の犬飼貴丈（31）が12日、金曜レギュラーを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。自身の待ち受け画像を明かした。

同番組では「今年のうちにやっておきたい開運術」を特集。より運気を高める待ち受け画像を探るべく、レギュラー陣の私物スマートフォンの待ち受け画像を紹介した。

そこで犬飼のスマートフォンの画面が公開されると、「ハライチ」澤部佑は「犬飼君の待ち受けが岩井」とビックリ。犬飼は「岩井さんじゃなくて、岩井“様”です」と“訂正”しつつ「御利益がめちゃくちゃあって」と切り出した。

続けて「3カ月ぐらいやってるんですけど、1回も風邪引いてないです」という犬飼に、澤部は「それは手洗いとうがいをちゃんとしてるからだね」とにっこり。岩井は「一緒に飲みに行った時の写真」と解説した。

そして一同の画像をチェックした結果、手相占い芸人・島田秀平は「全部めちゃくちゃいい」としながら「凄くいいのは、真飛さんのワンちゃん」と認定。女優・真飛聖の愛犬が、ツノが付いた赤いウィッグで鬼に扮した“節分ショット”を挙げ、「来年のラッキーカラーの赤と黄色。鬼っていうのは強いので守ってくれる、邪気を払ってくれると言われてる」と説明した。

さらに「これが携帯の待ち受けってことは、変な電話がかかってこない」と絶賛すると、真飛は自虐気味に「そもそも掛かって来ないです、誰からも」とぶっちゃけ。共演者からは「鬼が強すぎる」とツッコまれていた。