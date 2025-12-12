37ºÐ½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Âè£²»Ò½Ð»º¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¹üÀÞ¤Ï¤Þ¤Ì¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¾Ð¡×Âè£±»Ò½Ð»º»þ¤Ë¹üÀÞ·Ð¸³
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡ÅÄºÌÇµ¡Ê37¡Ë¤¬12Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò½Ð»º¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡È¤´Êó¹ð¡×¤ÈÂê¤·¡¢Âè2»Ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿Ä¾¸å¤ÎÆ°²è¤ò¹¹¿·¡£¡Ö»ä¤´¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÆüÌµ»ö¤ËÂèÆó»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì»Ò¶¦¤Ë¸µµ¤¤Ë²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î½Ð»º¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¹üÀÞ¤Ï¤Þ¤Ì¤¬¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¾Ð¡¡¤ä¤Ï¤ê»ºÁ°¤â»º¸å¤â¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤·¤ß¤¸¤ß¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡¡Âà±¡¤·¤Æ¡¢ÁáÂ®3ºÐ¤È0ºÐ¤Î2¿Í°é»ù¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡¡¤â¤¦¤¹¤°10ºÐ¤Ë¤Ê¤ëÄ¹½÷(¥¦¥£¥ë¢£)¤âÄ¥¤êÀÚ¤Ã¤Æ¸«Ä¥¤êÈÖ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢£¤Ï¸¤¤Î³¨Ê¸»ú¡Ë¡×¤Èµ½Ò¡£¡Ö1Æü¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ç¡¢ËèÆü¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ç¤¹¤¬¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë°é»ù¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
Ê¡ÅÄ¤Ï20Ç¯4·î¡¢°ìÈÌÃËÀ¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¡£22Ç¯4·î¤ËÂè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡¢¡Ö¤ªÊ¢¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤í¤Ë¤ÏÂ¤ò¹üÀÞ¤·¾¾ÍÕ¾ó¤Ç¤ÎÀ¸³è¡£¤Þ¤µ¤«¥®¥×¥¹¤ÇÊ¬ÊÚÂæ¤Ø¾å¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¾Ð¡Ê°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£