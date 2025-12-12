北海道や青森で震度4の地震　一時津波注意報を発表　八戸港など津波観測20センチ　注意情報の後発地震には該当せず

12日午前11時44分頃、青森県東方沖を震源とする地震が起き、北海道や青森などで震度4を観測しました。

この地震で一時、津波注意報が発表されましたが、午後2時5分に解除されました。

地震火山部管理課・清本真司地震津波対策企画官：

すでに、北海道・三陸沖後発地震注意情報の防災対応をとる期間になっておりますので、地震への備えなどの確認を行っていただきたい。

午前11時44分頃、青森県東方沖を震源とするやや強い地震があり、北海道や青森・岩手・宮城・秋田で震度4、震度3以下を北海道から中部地方の広い範囲で観測しました。

地震の規模を示すマグニチュードは6.9、震源の深さは約17kmです。

この地震で津波注意報が青森県太平洋沿岸と北海道太平洋沿岸中部、岩手県と宮城県に発表され青森県八戸港などで20cmの津波が観測されましたが、午後2時5分に全て解除されました。

気象庁は8日夜に青森・八戸市で震度6強を観測した地震を受けて、新たな巨大地震が発生する可能性が普段より高まったとして北海道・三陸沖後発地震注意情報を初めて発表していました。

今回の地震は後発地震には該当しないということですが、引き続き地震への備えを行うよう呼びかけています。