久間田琳加、膝上20cm以上の“りんか丈”美脚ショット公開「待ってました」「スタイル異次元」とファン歓喜
【モデルプレス＝2025/12/12】モデルで女優の久間田琳加が12月11日、自身のInstagramを更新。膝上20センチ以上のミニ丈コーディネート公開し、話題を呼んでいる。
【写真】24歳女優「スタイル異次元」膝上20cm以上ミニ丈から美脚スラリ
久間田は「冬も出してくよーーー」とコメントし、街中ショットを投稿。チェック柄のコートに膝上20センチ以上の通称“りんか丈”のボトムスを合わせ、美しい脚を際立たせたスタイリングを披露している。
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「可愛すぎてつらい」「冬のりんか丈最高」「スタイル異次元」「気合が入ってる」「りんか丈待ってました」「絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】24歳女優「スタイル異次元」膝上20cm以上ミニ丈から美脚スラリ
◆久間田琳加、冬コーデで“りんか丈”美脚披露
久間田は「冬も出してくよーーー」とコメントし、街中ショットを投稿。チェック柄のコートに膝上20センチ以上の通称“りんか丈”のボトムスを合わせ、美しい脚を際立たせたスタイリングを披露している。
◆久間田琳加の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が長くて綺麗」「可愛すぎてつらい」「冬のりんか丈最高」「スタイル異次元」「気合が入ってる」「りんか丈待ってました」「絵になる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】