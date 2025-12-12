¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.24¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÀ¥¸ýÐÒ´õ¡¢±©»³¤ß¤º¤¡¢¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢Å«¿á¤â¤â¹á
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¡Ö¤¦¤¿¡×¤¬¤¢¤ë¡£²Î¾§¤·¤¿¤¤¡Ö¤¦¤¿¡×¤¬¤¢¤ë¨¡¨¡¡£
¢¡ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ë²Î¾§¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ Æ°²è
±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¥·¡¼¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ÎºîÉÊ¤òËè·î¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ´ë²è¡Ö¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë¡×¤ÎÂè24²óÌÜ¡£
º£²ó¤ÏÀ¥¸ýÐÒ´õ¡ÖÆó¿Í»±¡×¡¢±©»³¤ß¤º¤¡Ö¤ªÅò³ä¤ê¤Ç¡×¡¢¤Ï¤ä¤Ö¤µ ¡Ö¤È¤¤á¤¤Ï¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã~¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Ø¤è¤¦¤³¤½~¡×¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡Ö¥¶¡¦¥«¥Ð¡¼III~¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó!¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç!~¡×¡¢Å«¿á¤â¤â¹á¡Ö¸åÄ«¤Î±«¡×¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ê¶¨ÎÏ¡§ÆüËÜ¥¯¥é¥¦¥ó¡Ë
¢£À¥¸ýÐÒ´õ¡ÖÆó¿Í»±¡×
º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼25Ç¯ÌÜ¡£¥¯¥é¥¦¥ó¤ÎÀ¸¤¨È´¤¤È¤·¤Æ°ÂÄê¤·¤¿³èÆ°¤òÂ³¤±¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡£¸ÅÉ÷¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬»÷¹ç¤¦²Î¼ê¤â¤À¤¤¤Ö¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÃåÊª¤¬»÷¹ç¤¦±é²Î¤ÎÀ¤³¦¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¿Í¤À¡£
1Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¶Ê¤Î¡ÖÆó¿Í»±¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤¾±é²Î¤È¤¤¤¦¸ÅÉ÷¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î³Ú¶Ê¡£»±¤ÎÃæ¤Ç´ó¤êÅº¤¦É÷·Ê¤¬²Î¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¤ÎÄ¹¤¤¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Æó¿Í¤Î´Ø·¸À¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê¤È²¹¤«¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¶Ê¤À¡£
¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖÃ¥¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç°¦¤·¤Þ¤¹¡×¤â¤Þ¤¿¸ÅÉ÷¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î°ì¶Ê¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¤â¤Ã¤È¾ðÇ®Åª¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤ÎÃæ¤Ë±é²Î¤é¤·¤¤¿Í¤È¿Í¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ï»Ä¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖÆó¿Í»±¡×
2025Ç¯12·î3Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-8802 Äê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
1.Æó¿Í»±
ºî»í¡§ÌÚÂ¼ÎµÂ¢ / ºî¶Ê¡§ÌÚÂ¼ÎµÂ¢ / ÊÔ¶Ê¡§À¾Â¼¿¿¸ã
2.¤È¤É¤±Îø¿áÀã
ºî»í¡§ËÌÄÞ°ª / ºî¶Ê¡§ÌÚÂ¼ÎµÂ¢ / ÊÔ¶Ê¡§À¾Â¼¿¿¸ã
3.¿Í¤ÏÎø¤·¤Æ²Ö¤ò±Ó¤à [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
4.¤È¤É¤±Îø¿áÀã [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡À¥¸ýÐÒ´õ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡À¥¸ýÐÒ´õ ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
¢£±©»³¤ß¤º¤¡Ö¤ªÅò³ä¤ê¤Ç¡×
º£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿±©»³¤ß¤º¤¤Î1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¶Ê¡£¤â¤È¤â¤ÈÖà½÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤«¤é¡¢ÏÂÁõ¤¬»÷¹ç¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»°½½Ï©¤òÄ¶¤¨¤ÆÇ¯Áê±þ¤ÎÊñÍÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
10¼þÇ¯µÇ°¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤ªÅò³ä¤ê¤Ç¡×¤Ï¡¢·Ú¤¤¶ÊÄ´¤È±©»³¤Î½À¤é¤«¤Ê²Î¤¤¸ý¤«¤é¤Û¤ó¤Î¤ê¤ÈÍ¥¤·¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¼ò¾ì±é²Î¡£¤³¤Î·Ú¤µ¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¤È¤³¤í¤ËÂç¿Í¤Î¿è¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£¿´¤Îµï¾ì½ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤²Î¤À¡£
ÂÐ¤·¤Æ¡¢¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡ÖÎø¤Ï¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¡×¤Ï¤Ê¤ó¤È¥Ç¥£¥¹¥³¡£¤·¤«¤â¡¢¥·¥§¥ê¥ë¡¦¥ê¥ó¡ÖGot to be Real¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¦¥§¥¤¡¦¥Ó¡¼¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤«¤Ê¤ê¥¬¥Á¤á¤Îºî¤ê¡£¤³¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ÎCD¤Ë¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¶Ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÏÃ¯¤â»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£DJ½ô»á¤Ï¤¤¤Ä¤³¤Î¶Ê¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤ªÅò³ä¤ê¤Ç¡×
2025Ç¯12·î10Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-8805 Äê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
1.¤ªÅò³ä¤ê¤Ç
ºî»í¡§Á°ÅÄ ¤¿¤«¤Ò¤í / ºî¶Ê¡§À»Àî Í¯ / ÊÔ¶Ê¡§ÇÏ»ôÌî½Ó°ì
2.Îø¤Ï¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É
ºî»í¡§ÅÄÃæ °½Èþ / ºî¶Ê¡§ASAYAMI / ÊÔ¶Ê¡§ASAYAMI
3.¤ªÅò³ä¤ê¤Ç [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
4.Îø¤Ï¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
5.¤ªÅò³ä¤ê¤Ç [°ìÈÌÍÑ¥«¥é¥ª¥±(È¾²»²¼¤²)]
6.Îø¤Ï¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É [°ìÈÌÍÑ¥«¥é¥ª¥±(È¾²»²¼¤²)]
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡±©»³¤ß¤º¤ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡±©»³¤ß¤º¤ ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
¢£¤Ï¤ä¤Ö¤µ ¡Ö¤È¤¤á¤¤Ï¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã~¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Ø¤è¤¦¤³¤½~¡×
¤³¤³3Ç¯¤Û¤É¤Î¥à¡¼¥É²ÎÍØÏ©Àþ¤¬¹¥É¾¤Î¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡£¼«¿È¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¡ÖHayabusa Official Channel¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÈSnack¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯´ë²è¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤·¤Ð¤é¤¯¤Ç¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂçÂì¤Ò¤«¤ë¤¬¥Þ¥Þ¤ËÊ±¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ì¤ËÍí¤á¤Æ¡¢¥Þ¥ÞÌò¤Î¤Ò¤«¤ë¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î½Ù²Ï¥ä¥Þ¥È¤È¤¤¤¦Æó¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç¤Î²ñÏÃ¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥É²ÎÍØ¤È¤¤¤¦¡¢80Ç¯Âåº¢¤Ë¤è¤¯¤¢¤Ã¤¿¾¯¤·²û¤«¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤Î¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÀ°Õ¤Î¥ä¥Þ¥È¤Î²Î¤Ï¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Ò¤«¤ë¤Î¥Þ¥Þ¥¥ã¥é¤¬¤³¤ì¤«¤é¤É¤³¤Þ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤À¡£
º£²ó¤Ï2¥¿¥¤¥×Æ±»þÈ¯Çä¤Ç¡¢¡Ú¥¿¥¤¥×A¡Û¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¡ÖDear My Love¡×¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ë²Î¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ã¥¯É÷¤Î³Ú¶Ê¡£¡Ú¥¿¥¤¥×B¡Û¤Î¡Ö¸ÍÄù¤ê¥È¥ê¥ª¡×¤Ï¡¢»Ê²ñ¼Ô¤ÎÀ¾´ó¤Ò¤¬¤·¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¤Æ¡¢¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿°Û¿§ºî¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎËÁ¸±ºî¤À¤¬¡¢¤µ¤Æ¡¢·ë²Ì¤Ï¤É¤¦½Ð¤ë¤«¡©
¡Ö¤È¤¤á¤¤Ï¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã~¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Ø¤è¤¦¤³¤½~¡×
2025Ç¯11·î26Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
¡Ú¥¿¥¤¥× A¡Û
2025Ç¯11·î26Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-8800 Äê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
¤È¤¤á¤¤Ï¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã~¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Ø¤è¤¦¤³¤½~
ºî»í¡§¹â·¬²í¿® / ºî¶Ê¡§¹â·¬²í¿® / ÊÔ¶Ê¡§ÌîÃæ¡È¤Þ¤µ¡É Íº°ì
Dear My Love
ºî»í¡§ºéÅç¥ì¥¤ / ºî¶Ê¡§YORI / ÊÔ¶Ê¡§À¾Â¼¿¿¸ã
¤È¤¤á¤¤Ï¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã~¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Ø¤è¤¦¤³¤½~ [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
Dear My Love [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
¡Ú¥¿¥¤¥× B¡Û
2025Ç¯11·î26Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-8801 Äê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
¤È¤¤á¤¤Ï¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã~¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Ø¤è¤¦¤³¤½~
ºî»í¡§¹â·¬²í¿® / ºî¶Ê¡§¹â·¬²í¿® / ÊÔ¶Ê¡§ÌîÃæ¡È¤Þ¤µ¡É Íº°ì
¸ÍÄù¤ê¥È¥ê¥ª (²Î¾§¡¦¤Ï¤ä¤Ö¤µ&À¾´ó¤Ò¤¬¤·)
ºî»í¡§°²ÅÄºÚÌ¾»Ò / ºî¶Ê¡§°²ÅÄºÚÌ¾»Ò¡¦µÜ粼»Ö²» / ÊÔ¶Ê¡§µÜ粼»Ö²»
¤È¤¤á¤¤Ï¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã~¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ï¤ä¤Ö¤µ¤Ø¤è¤¦¤³¤½~ [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
¸ÍÄù¤ê¥È¥ê¥ª [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤Ï¤ä¤Ö¤µ ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤Ï¤ä¤Ö¤µ ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
¢£ÌÚÂ¼Å°Æó¡Ö¥¶¡¦¥«¥Ð¡¼III~¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó!¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç!~¡×
¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤âº£ºÇ¤â»é¤¬¾è¤Ã¤¿²Î¤òÄ°¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÚÂ¼Å°Æó¡£¡È¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ü¥¤¥¹¡É¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤Ë¡¢¤½¤ÎÀ¼¤À¤±¤ÇÎÏ²¡¤·¤Ç¤¤ë²Î¤¤¼ê¤Ï¡¢ºÇ¶á¤ÎÃËÀ²Î¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¡£¡Ø¥¶¡¦¥«¥Ð¡¼¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢1ËçÌÜ¤¬¡Ø¾¼ÏÂ±é²ÎÌ¾¶ÊÁª¡Ù¡¢2ËçÌÜ¤¬¡Ø³¤¤È¤«»³¤È¤«Î¹¤È¤«¼ò¤È¤«¡Ù¤È¤¤Æ¡¢3ËçÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡Ø¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó!¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç!¡Ù¤È¤¤¤¦Ææ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£¤³¤ì¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤È¡¢¡È¥¢¥¤¥¢¥ó¡É¤Ï¤â¤Á¤í¤óÈà¤ÎÀ¼¡£¡È¥Þ¥·¥Þ¥·¡É¤Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÌîºÚ¤ä¥Ë¥ó¥Ë¥¯¤Ê¤É¤Î¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Þ¥·¥Þ¥·¤È¤¤¤¦¥¢¥ì¤À¤í¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ÎÀ¼¤¬¤â¤Ã¤È¤Û¤·¤¤¡ª¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¡ªÅª¤Ê´¶¤¸¤À¤í¤¦¤«¡£
¤½¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ç¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤ò²Î¤¦¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡£ÃËÀ¡¦½÷À¡¦¿·µì´Ø·¸¤Ê¤¯¤¢¤é¤æ¤ë¥¿¥¤¥×¤Î³Ú¶Ê¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢µÕ¤Ë¤É¤ó¤Ê¶Ê¤Ç¤â²Î¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â1¶Ê¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ê¤é¡¢²¤ÍÛèËèË¡Ö¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼¡×¤À¤í¤¦¡£½÷²Î¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥Ô¥¢¥Î¤È¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤À¤±¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀÚ¡¹¤È²Î¤Ã¤Æ¤ß¤»¤ëÍÍ¤Ï¡¢ÃË¤é¤·¤¤¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÀ¼¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÈ¿¤·¤Æ¡¢½÷ÀÅª¤ÊÊñÍÆ´¶¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¼Â¤Ë¤è¤¯ÆëÀ÷¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¶¡¦¥«¥Ð¡¼III~¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó!¥¢¥¤¥¢¥ó¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç!~¡×
2025Ç¯11·î5Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-20498 Äê²Á¡§¡ï3,000(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï2,727)
1.¶ß¾ØÌ¨
2.±«¤ÎÊé¾ð
3.¼ò¤ÈÞ¥¤ÈÃË¤È½÷
4.ÀãÔ¢
5.¥é¥ô¡¦¥¤¥º¡¦¥ª¡¼¥ô¥¡¡¼
6.ËÌ¤Î½É¤«¤é
7.Æ´¤ì¤Î¥Ï¥ï¥¤¹ÒÏ©
8.¹â¹»»°Ç¯À¸
9.ËÌ¹ñ¤Î½Õ
10.Ç®¤¿´¤Ë
11.ÃË¤Î¹Á
12.Àî¤ÎÎ®¤ì¤Î¤è¤¦¤Ë
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡ÌÚÂ¼Å°Æó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡ÌÚÂ¼Å°Æó ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
¢£Å«¿á¤â¤â¹á¡Ö¸åÄ«¤Î±«¡×
¤³¤Á¤é¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼21Ç¯ÌÜ¡£¿·¤¿¤Ê10Ç¯¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Å«¿á¤â¤â¹á¤Î¿·¶Ê¤Ï¡¢»Õ¾¢¤Î²Ö³Þ·°¤«¤éÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Âç¸æ½ê¡¢²¬Àé½©¤Î¶Ê¤ËÄ©Àï¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¸åÄ«¡×¤È¤Ï¡¢°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿ÃË½÷¤¬ÌÀ¤±Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¡£¸å¤íÈ±¤ò°ú¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò¾¯¤·¥Ï¥¹¥¡¼¤ÊÀ¼¤Ç²Î¤¦ÍÍ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î±ð¤Ã¤Ý¤µ¤Ç¡¢¡ØËíÁð»Ò¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡Ö¶Ç¤Ëµ¢¤é¤à¿Í¤Ï¡×¤Î°ìÀá¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£²¬Àé½©¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¥á¥í¥Ç¥£¤¬½ñ¤±¤¿¤È¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿³Ú¶Ê¤Î¤è¤¦¤À¡£¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅ«¿á¤Õ¤¿¤ê¤Å¤ì¡×¤Ïºî¶Ê³èÆ°¤â¹Ô¤¦Å«¿á¼«¿È¤¬ºî¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¡£Å«¿á¤Ï±é²Î¤Î½÷À²Î¼ê¤Ë¤ÏÄÁ¤·¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬²Î¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Î²Î¼ê¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î»ì¤Ë¼«¿È¤ÎÌ¾»ú¤ÎÅ«¿á¤òÆþ¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°Åª¤Ê1¶Ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¸åÄ«¤Î±«¡×
2025Ç¯11·î5Æü¥ê¥ê¡¼¥¹
CRCN-8806 Äê²Á¡§¡ï1,500(ÀÇÈ´²Á³Ê ¡ï1,364)
1.¸åÄ«¤Î±«
ºî»í¡§¤µ¤¯¤é ¤Á¤µ¤È / ºî¶Ê¡§²¬ Àé½© / ÊÔ¶Ê¡§Æî¶¿Ã£Ìé
2.¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅ«¿á¤Õ¤¿¤ê¤Å¤ì
ºî»í¡§»ÖÂ¼Çî´ð / Êäºî»í¡§ËÜ¶¶²ÆÍö / ºî¶Ê¡§Å«¿áÅí¹á / ÊÔ¶Ê¡§ÀÐÁÒ½Å¿®
3.¸åÄ«¤Î±« [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
4.¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅ«¿á¤Õ¤¿¤ê¤Å¤ì [¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥«¥é¥ª¥±]
5.¸åÄ«¤Î±« [°ìÈÌÍÑ¥«¥é¥ª¥±(È¾²»²¼¤²)]
6.¤Õ¤ë¤µ¤ÈÅ«¿á¤Õ¤¿¤ê¤Å¤ì [°ìÈÌÍÑ¥«¥é¥ª¥±(È¾²»²¼¤²)]
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Å«¿á¤â¤â¹á ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Å«¿á¤â¤â¹á ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯
Ê¸¡ýÃÓ¾å¾°»Ö
/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¡ÖºÇ¿· ±é²Î¡¦²ÎÍØ¶ÊÆÃ½¸¡×³ÆÇÛ¿®¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢µ»ö
¢¡¡Ú¿·Ï¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.1¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÀîÌî²ÆÈþ¡¢Æó¸«ñ¥°ì¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢°ì¾ò´ÓÂÀ
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.2¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë½ãÎõ¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢À¥¸ýÐÒ´õ¡¢½©²¬½¨¼£¡¢À®À¤¾»Ê¿
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.3¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë»°»³¤Ò¤í¤·¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢»³ÀîË¡¢ÈþÀî·û°ì¡¢Âç¹¾Íµ
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.4¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë»°»³¤Ò¤í¤·¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢ÄÅ¿á¤ß¤æ¡¢±©»³¤ß¤º¤¡¢ËÌÀîÂç²ð
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.5¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÌÚÂ¼Å°Æó¡¢¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¢Âç¹¾Íµ¡¢¸¶ÅÄÇÈ¿Í¡¢¸Í»ÒÂæ¤Õ¤ß¤ä
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.6¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÄ»±©°ìÏº¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢ÃæÀ¾¤ê¤¨¡¢°ì¾ò´ÓÂÀ¡¢¿·Àî¤á¤°¤ß
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.7¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÌÚÂ¼Å°Æó¡¢À¥Àî±Í»Ò¡¢¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¡¢²Öºé¤æ¤Èþ¡¢ÃÎÎ¤
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.8¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢Æó¸«ñ¥°ì¡¢½ãÎõ¡¢Ä¹ÊÝÍµª¡¢À¾¾ë¤Ê¤ÄÈþ
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.9¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÀîÌî²ÆÈþ¡¢ÉñÇµ¶õ¡¢Î¤ÌîÎëËå¡¢¿¿ÌÚ¤³¤È¤ß¡¢±öÇµ²Ú¿¥
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.10¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÈþÀî·û°ì¡¢»³ÀîË¡¢À¥¸ýÐÒ´õ¡¢¸Þ½½Àî¤æ¤¡¢ÉÔÃÎ²ÐÎë¹á
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.11¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËËÌÅç»°Ïº¡¢Âç¹¾Íµ¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢ÌîÂ¼ÈþºÚ
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.12¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÄ»±©°ìÏº¡¦»³ÀîË¡¢¤Ï¤ä¤Ö¤µ¡¢¾¾ÈøÍº»Ë¡¢ÄÅ¿á¤ß¤æ¡¢½©²¬½¨¼£
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.13¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë½ãÎõ¡¢±©»³¤ß¤º¤¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢¿åÁ°»ûÀ¶»Ò
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.14¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÄ»±©°ìÏº¡¢»°»³¤Ò¤í¤·¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢ÆïÌÚ¹¯Ê¿
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.15¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËËÌÀîÂç²ð¡¢°ì¾ò´ÓÂÀ¡¢¤Þ¤Ä¤¶¤¹¬²ð¡¢¸Í»ÒÂæ¤Õ¤ß¤ä
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.16¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÃÝÀîÈþ»Ò¡¢ÄÅ¿á¤ß¤æ¡¢¸¶ÅÄÇÈ¿Í¡¢3¿ÍÌ¼Z¡¢º´¡¹ÌÚËã°á
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.17¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÈþÀî·û°ì¡¢¹â¶¶¥¥è»Ò¡¢ÀéÍÕ¤²¤óÂÀ¡¢Ä¹ÊÝÍµª¡¢À®À¤¾»Ê¿
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.18¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë»°»³¤Ò¤í¤·¡¢ÃæÀ¾¤ê¤¨¡¢Î©¼ù¤ß¤«¡¢ÀÄ»³¤Ò¤«¤ë
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.19¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë½ãÎõ¡¢ÅÄÃæ¤¢¤¤¤ß¡¢²Öºé¤æ¤Èþ¡¢·ÃÃ«¾»»Ë
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.20¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡Ë¥¥à¡¦¥è¥ó¥¸¥ã¡¢Natsumi¡¢Âç¹¾Íµ¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡¢»³ËÜÏÂ·Ã
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.21¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÀ¥Àî±Í»Ò¡¢Ä¹ÊÝÍµª¡¢¿¿ÌÚ¤³¤È¤ß¡¢ÀîÌî²ÆÈþ¡¢Ê¿¾¾¸¿Í
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.22¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÄ»±©°ìÏº¡¢ÄÅ¿á¤ß¤æ¡¢Æó¸«ñ¥°ì¡¢ÃÎÎ¤¡¢¾®ÅÄ½ãÊ¿
¤³¤È¤ß¡¢ÀîÌî²ÆÈþ¡¢Ê¿¾¾¸¿Í
¢¡¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¤¤¤Þ¡¢Ä°¤¤¿¤¤±é²Î¡¦²ÎÍØ¶Ê vol.23¡ÊËÜ¿Í²Î¾§»ØÆ³ÉÕ¤¡ËÉñÇµ¶õ¡¢ Î¤ÌîÎëËå¡¢±öÇµ²Ú¿¥¡¢½©²¬½¨¼£