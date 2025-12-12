新国立劇場バレエ団は、英国のウィル・タケットが新たに振り付けた「くるみ割り人形」を１９日から上演する。

同団との創作は２０２３年の「マクベス」以来。夏のロンドン公演で自信を付けたダンサーたちと、楽しい「師走の風物詩」を創造しそうだ。（編集委員 祐成秀樹）

チャイコフスキーのきらびやかな音楽にのせて、少女クララが聖夜に見た夢を描く。「１６歳の頃から踊っています」とタケット。「（主要な登場人物の）ドロッセルマイヤーやネズミの王様など控えめに言っても１２から１５の役を演じた。この作品はよく知っています」

タケットは１９６９年生まれ。英国ロイヤル・バレエ団の元ダンサーで新国立劇場バレエ団の吉田都芸術監督の元同僚でもある。２人が多く踊ったのは、傑作の誉れ高いピーター・ライト演出版だ。今回と創作アプローチは異なるが、共通点もある。「ライトさんはチャイコフスキーの楽譜を忠実に踊りにした。その点は私と似ています」

ドラマチックにするという。クララは多感な１６歳ぐらい。クリスマスパーティーで大好きなくるみ割り人形を壊されて落胆した時、優しく接してくれた若者が夢の中で、王子になる。「クララが初めて誰かを好きになる。淡い色のロマンスですね。こう作らないと彼女の成長が描けない。最後までつじつまの合った物語にしたい」。お菓子の国を巡る２幕のあらゆる要素も１幕と関係を持たせていく。

大事にするのは伝統的な風合いだ。そこで「自分」を出し過ぎないよう心がける。「『ウィルの振り付け』と思われたくない。観客は私の振り付けでなく、バレエ団が『くるみ割り』を踊るのを見に来るのだから」

今年７月に同団がロンドンのロイヤル・オペラ・ハウスで上演した「ジゼル」をタケットは初日に見た。「新しいプリンシパルが育っているし、コール・ド・バレエ（群舞）も驚異的。団の裾野が広がっている。都さんが上から下までしっかり見ているのでしょう」と話す。

「向こうのお客様の空気感を味わえた。『ここで笑うんだ』という意外な反応もあって、気持ちよく踊れました」と、今回、王子などを踊る渡邊峻郁（たかふみ）。

タケットは１０月下旬に来日し、休みなくリハーサルをしている。「ほとんど飲まず食わずなのにイライラしない。個々の動きや人物設定を細かく見る方なので、一人ひとりを生き生きと動かすには時間がいくらあっても足りないのでしょう」と、クララなどを踊る米沢唯は言う。

渡邊は「ウィルさんはおちゃめな方。『こうやるんだよ』と目を輝かせて教えてくれる。遊び心が作品に少しずつ出るのでは」と笑えば、米沢も「ニコニコして帰って行ける舞台になる予感がします」と声を弾ませた。東京・初台の新国立劇場で来年１月４日まで。（電）０３・５３５２・９９９９。