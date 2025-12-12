雨が止んだあとの街には、少しだけ特別な空気が流れています。アスファルトに残る水たまり、湿った風、雲の切れ間からのぞく光。そのすべてが、さっきまでの静けさとこれから始まる何かの予感をつないでいるようです。「雨上がり」という言葉には、そんな“転換点”のような美しさがあります。悲しみや迷いのあとに訪れる静かな希望。音楽の中でも、「雨上がり」は再出発や癒し、そして日常の輝きを象徴するモチーフとして、多くのアーティストに歌われてきました。湿った空気が少しずつ澄んでいくように、心の中の曇りも晴れていく――そんな瞬間を描いた曲たちは、聴く人の背中をやさしく押してくれます。今回は、タイトルに「雨上がり」が入っている5曲を紹介します。それぞれの“雨のあと”に宿る光を、ゆっくりと味わってみてください。



●GO！GO！7188「雨上がり アスファルト 新しい靴で」



●ハナレグミ「雨上がりのGood Day feat.iri」



●the band apart「雨上がりのミラージュ」



●CHEMISTRY「雨上がりの虹のように」



●RCサクセション「雨あがりの夜空に」



（written by 山崎健治）

