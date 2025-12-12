¾åÅÄåºÀ¤¤Î¡È¶ÛµÞÅêÆþ¡É¤â¼Â¤é¤ºELÇÔÂà´íµ¡¡Ä¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È»Ø´ø´±¡Ö¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï11Æü¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè6Àá¤ÇFCSB¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢3¡Ý4¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤òÎ¨¤¤¤ë¥í¥Ó¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï¡¢UEFA¡Ê²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»î¹ç·ë²Ì¤Ø¤Î¼ºË¾¤òÏª¤ï¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç1¾¡4ÇÔ¤ÈEL¤ÇÇÈ¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Ï¡¢¾¡¤ÁÅÀ¤ÇÊÂ¤ÖFCSB¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤Àº£Àá¡¢½øÈ×¤Î11Ê¬¤Ë¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¼ºÅÀ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Á°È¾½ªÈ×¤È¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë°ìµó3¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢Áê¼ê¤òÆÍ¤Êü¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£3¡Ý1¤È¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë1ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤È¡¢67Ê¬¤«¤é¤Ï¡¢¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜÂåÉ½FW¾åÅÄåºÀ¤¤òÅêÆþ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢87Ê¬¡¢90¡Ü5Ê¬¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤·¡¢3¡Ý4¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥Ú¥ë¥·´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢»Ä¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£FCSB¤Ï¤¢¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢´¬¤ÊÖ¤·¤¿¤ó¤À¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ë¤Ï¼ºË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍîÃÀ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö3¡Ý1¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¸å¤ÎÁªÂò¤Ë¸í¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È»î¹ç±¿¤Ó¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖFCSB¤Ï²æ¡¹¤¬¥ß¥¹¤ò¤¹¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤ÏÃ×Ì¿Åª¤Ê¥ß¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢Âç¤¤ÊÂå½þ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¡¢¥ß¥¹¤ò²ù¤ä¤ó¤À¡£
¡¡¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤ÏÂè6Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ï¤º¤«3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Î30°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥é¥¦¥ó¥É16¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤ë24°Ì¤Î¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö4¡×¡£»Ä¤ë»î¹ç¤Ç1ÅÙ¤Ç¤â¹õÀ±¤òµÊ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢º£µ¨¤ÎEL¤ÎÀï¤¤¤Ï¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÅÏÊÕ¹ä¤ÏÆ±»î¹ç¤ò·ç¾ì¤·¤¿¡£
