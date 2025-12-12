「ほんっっっと幸せだぁ」おのののか、夫・塩浦慎理＆娘との家族3ショット＆“夫への感謝”に反響！
タレントのおのののかさんは12月11日、自身のInstagramを更新。ショッピングを楽しむ家族ショットを披露しました。
【写真】おのののか、娘＆夫との家族ショットを披露！
韓国で人気のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」原宿店に家族で訪れた際の写真で、ポップな店内でショッピングを楽しむ小野さんと娘とのツーショットや夫で競泳選手の塩浦慎理選手との家族3ショットも披露。この投稿にコメントでは「可愛いです！」「日本にもお店あるって知らなかったわ」との声や数多くの「いいね！」が寄せられています。
【写真】おのののか、娘＆夫との家族ショットを披露！
「ほんっっっと幸せだぁ」おのさんは「いやぁ 娘ときゃっきゃ言いながら買い物するのってほんっっっと幸せだぁ そして夫よ、長時間付き合ってくれて、可愛い写真もたくさん撮ってくれて ありがとうなぁ笑」とつづり、8枚の写真を載せています。
韓国で人気のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」原宿店に家族で訪れた際の写真で、ポップな店内でショッピングを楽しむ小野さんと娘とのツーショットや夫で競泳選手の塩浦慎理選手との家族3ショットも披露。この投稿にコメントでは「可愛いです！」「日本にもお店あるって知らなかったわ」との声や数多くの「いいね！」が寄せられています。