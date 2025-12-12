タレントのおのののかさんは12月11日、自身のInstagramを更新。ショッピングを楽しむ家族3ショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：おのののかさん公式Instagramより）

タレントのおのののかさんは12月11日、自身のInstagramを更新。ショッピングを楽しむ家族ショットを披露しました。

「ほんっっっと幸せだぁ」

おのさんは「いやぁ 娘ときゃっきゃ言いながら買い物するのってほんっっっと幸せだぁ そして夫よ、長時間付き合ってくれて、可愛い写真もたくさん撮ってくれて ありがとうなぁ笑」とつづり、8枚の写真を載せています。

韓国で人気のライフスタイルブランド「wiggle wiggle（ウィグルウィグル）」原宿店に家族で訪れた際の写真で、ポップな店内でショッピングを楽しむ小野さんと娘とのツーショットや夫で競泳選手の塩浦慎理選手との家族3ショットも披露。この投稿にコメントでは「可愛いです！」「日本にもお店あるって知らなかったわ」との声や数多くの「いいね！」が寄せられています。

親子プリクラショット！

12月7日の投稿では、娘と撮ったプリクラを「（実物と顔が違いすぎるので載せちゃう）」と、顔出しで公開しているおのさん。クリスマス会に出席する前に「パパは顔が変になるから 女子だけでプリクラ撮ろう〜」と娘から提案されて撮ったそうで、ディズニーのアニメーション映画『アラジン』のヒロイン・ジャスミンの衣装でトナカイのカチューシャを付けた娘とおのさんが同じポーズをとる仲良し親子ショットを披露しています。9枚目の写真では、夫・塩浦選手のプリクラ顔ショットも……。これからもおのさんの家族ショットが楽しみですね！(文:福島 ゆき)