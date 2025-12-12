¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¾®¾¾´ðÃÏ¤«¤éÄ»¼è¸©¤ÎÈþÊÝ´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õµ¡ ¥¢¥ó¥Æ¥Ê°ìÉô¤¬Íî²¼ ¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡× ¤¤¤Þ¤ÀÈ¯¸«¤Ç¤¤º
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¾®¾¾´ðÃÏ¤«¤éÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿Í¢Á÷ÍÑ¤Î¹Ò¶õµ¡¤¬¡¢½êÂ°¤¹¤ëÄ»¼è¸©¤ÎÈþÊÝ´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î°ìÉô¤òÍî²¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâ¾®¾¾´ðÃÏ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢10Æü¡¢µ¡ºà¤ò±¿¤Ö¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÎ²²«Åç´ðÃÏ¤ò·ÐÍ³¤·¤ÆÄ»¼è¸©¤ÎÈþÊÝ´ðÃÏ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈþÊÝ´ðÃÏ½êÂ°¤ÎÍ¢Á÷ÍÑ¹Ò¶õµ¡¤«¤é¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î°ìÉô¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
11Æü¸áÁ°11»þ¤´¤í¡¢¹Ò¶õµ¡¤òÅÀ¸¡¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Íî²¼¤·¤¿¤Î¤Ï¹Ò¶õµ¡¤ÎÆ¹ÂÎ¾åÉô¤Î¸åÊý¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌµÀþÍÑÁ÷¼õ¿®¤Î¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î°ìÉô¤Ç¡¢Ä¹¤µ¤ª¤è¤½70Ñ¡¢¹â¤µ¤ª¤è¤½30Ñ¡¢¸ü¤µ¤ª¤è¤½3Ñ¡¢½Å¤µ¤ª¤è¤½1Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹Ò¶õµ¡¤Ï10Æü¤Î¸á¸å2»þ20Ê¬¤«¤é¸á¸å7»þ32Ê¬¤Î´Ö¡¢Èô¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤íÍî²¼¤·¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î°ìÉô¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Èï³²¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¹Ò¶õ¼«±ÒÂâÈþÊÝ´ðÃÏ¤ÎÉÙ粼½¨¼ù´ðÃÏ»ÊÎá¤Ï¡Ö³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¡¢¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆþÇ°¤«¤Ä³Î¼Â¤ÊÅÀ¸¡Åù¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èô¹Ô¤Î°ÂÁ´¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£