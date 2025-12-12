俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は６日に第８話「７人」が放送された。

キング（間宮）らが忘れていた元クラスメート「ドの子＝瀬戸紫苑」の存在が判明。過去の動画の中で将来の夢はピアニストだと語っており、主題歌「アゲハ蝶」とともに流れるＯＰ映像にたびたび登場していた「ピアノを弾く人物」の伏線が回収された。

ＯＰ映像の中には、まだ本編で流れていないシーンが残っている。その１つが「傷ついている犬」。６話で委員長が語っていた、キングが川で助けて、ＴＶで取り上げられるきっかけになった犬とみられる。委員長は「でも、あの犬、あの後どうなったんだっけ？」と意味深な言葉も残しており、核心に関わっている可能性がある。

ＯＰ映像の犬は出血しており、状況は不明ながら深刻な雰囲気。委員長の語った犬とは別犬なのか、それとも…。

Ｘでは「７話のｏｐに犬の写真写ってた、キングが助けてテレビの取材受けたって委員長が言ってたよね、この後本当にこの犬どうなったんだろ」「ドの子が最初に溺れた犬を助けた？何かの誤解や入れ違いで近くにいたキングたちが手柄横取り。ニュースで報道。ドの子が不満を言うとキングたちが逆ギレ。イジメのトリガーとなった？」「園子（どの子）へのイジメのきっかけは犬のキーホルダー 紫苑（ドの子）へのイジメのきっかけも犬？」「ＯＰでキング達？が血だらけの犬を拭いていたようなシーンあったけど、あれってケガした犬を助けたってこと？てっきり川で溺れた犬を助けた話かと思ってたけど…」などの声が並んでいる。