Ｊ２藤枝ＭＹＦＣは１２日、元日本代表ＤＦ槙野智章氏（３８）の新監督就任を発表した。

槙野氏は、広島、ケルン（ドイツ）、浦和、神戸でプレーし２０２２年シーズンを最後に引退。指導者に転身し、今月にＪリーグの監督に必要なプロライセンスを取得した。

クラブを通じて「僕は監督としてチームを勝てるようにするだけでなく、サッカーを通じて志太榛原地域を盛り上げていきたいと思っています。最高のお祭り、最高のエンターテイメントを創出し、週末にスタジアムに足を運ぶのが待ち遠しくなるようなチーム作りを目指しますので、楽しみにしていてください！」と宣言した。

この日は太田吉彰氏（４２）のヘッドコーチ、元ミハイロ・ペトロビッチ監督の通訳・杉浦大輔（５１）のコーチ就任も発表された。

話題性のある人事にネット上では様々な意見が上がっている。「日ハムの新庄みたいに意外と成功するかもね」「モチベータータイプの感じなので、一度チームがガタガタになったら、そのままズルズル順位を落としていきそう」「槙野なら何かやってくれそうな期待感はある」などだ。

将来は日本代表の指揮を目標とする槙野氏が、Ｊクラブでどのように手腕を発揮していくのか。