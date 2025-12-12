福田彩乃、第2子出産発表 赤ちゃんとの2ショット・出産時の動画公開
【モデルプレス＝2025/12/12】タレントの福田彩乃（37）が12月12日、自身のInstagramを更新。第2子を出産したことを発表した。
【写真】37歳美人タレント、出産直後に第2子を抱く姿
「私ごとですが、先日無事に第二子を出産しました」と出産時の様子を集めた動画を添えて発表。「母子共に元気に過ごせています。今回の出産ではなんとか骨折はまぬがれましたが笑 やはり産前も産後も、一筋縄ではいかないということをしみじみ実感しました」と苦労を明かしている。
「退院して、早速3歳と0歳の2人育児がスタート。もうすぐ10歳になる長女（ウィル）も張り切って見張り番をしてくれています。1日があっという間で、毎日ドタバタですがマイペースに育児も楽しんでいきたいと思います」と2児の育児も愛犬・ウィルとともに楽しんでいると伝えた。
福田は、1988年9月18日生まれ、愛知県出身。ものまねタレントとしてブレイクし、2020年4月に一般男性と結婚。2022年4月に第1子を出産し、7月に第2子の妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳美人タレント、出産直後に第2子を抱く姿
◆福田彩乃、第2子出産発表
「私ごとですが、先日無事に第二子を出産しました」と出産時の様子を集めた動画を添えて発表。「母子共に元気に過ごせています。今回の出産ではなんとか骨折はまぬがれましたが笑 やはり産前も産後も、一筋縄ではいかないということをしみじみ実感しました」と苦労を明かしている。
◆福田彩乃、2020年4月に結婚
福田は、1988年9月18日生まれ、愛知県出身。ものまねタレントとしてブレイクし、2020年4月に一般男性と結婚。2022年4月に第1子を出産し、7月に第2子の妊娠を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】