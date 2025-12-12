佐藤晴美、“7年ぶり”前髪ありにイメチェン「新鮮で可愛い」「雰囲気変わって素敵」と反響
【モデルプレス＝2025/12/12】モデルの佐藤晴美が12月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。7年ぶりに前髪をカットする姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】30歳LDH所属美女「新鮮」7年ぶりに前髪復活
◆佐藤晴美、7年ぶりの前髪
佐藤は「実は7年ぶりに前髪を」とハサミの絵文字を添えて投稿。鏡越しに撮影したケープ姿の自撮りショットを公開した。長く伸ばしていた前髪をカットし、新しい雰囲気を楽しむ様子を披露した。
◆佐藤晴美の投稿に反響
この投稿に「新鮮で可愛い」「前髪ありも絶対に似合う」「雰囲気が変わって素敵」「美しさがさらに際立つ」「早く完成形が見たい」などの反響が集まっている。（modelpress編集部）
