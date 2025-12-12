左手には輝く指輪が…？シン・ミナとの結婚発表後、初めて公式の場に姿を現したキム・ウビン【PHOTO】

俳優キム・ウビンが結婚を発表して以降、初めて公式の場に姿を現した。

キム・ウビンは12月12日、ソウル松坡（ソンパ）区のロッテワールドモール店「ザ・クラウン」で行われた、グローバル・スポーツ＆ライフスタイルブランド「ALO」のポップアップ・フォトコールイベントに出席した。

この日、キム・ウビンは季節感のあるオールブラックのスタイリングで、リラックス感と洗練さを兼ね備えたムードを演出。柔らかな質感のブラックニットとパンツを合わせたミニマルな装いに、肩に自然に掛けたグレーのショルダーバッグが無彩色のトーン・オン・トーンの調和を生み、上品な雰囲気を添えていた。

なかでも注目を集めたのは、左手の中指に輝く指輪だった。取材陣に向かって手を振ったり、ハートポーズを作ったりするたびに指輪がさりげなく目に入り、最近結婚を発表したシン・ミナとの幸せな知らせを自然と想起させた。

（写真提供＝OSEN）キム・ウビン

落ち着いたブラックルックであったからこそ、指輪は印象的なアクセントとなっていた。

ヘアはナチュラルなウェットテクスチャーを生かしてすっきりと整え、特有の柔らかな笑顔と余裕のあるポーズで、会場の雰囲気をより温かくした。ハートポーズでは、彼ならではのファンサービスが際立ち、多くのフラッシュを浴びていた。

キム・ウビンとシン・ミナは、来る12月20日に結婚式を挙げる予定で、長年の恋人関係を経て夫婦として新たなスタートを切る。11月に公開された招待状は、キム・ウビンが自ら書いたメッセージと、シン・ミナが直接描いたイラストが用いられ、話題を集めた。

（記事提供＝OSEN）

◇キム・ウビン プロフィール

1989年7月16日生まれ。韓国・ソウル出身。身長188cm。2008年からファッションモデルとして活躍し、2011年にドラマ『ホワイトクリスマス』を通じて本格的に俳優デビュー。『紳士の品格』『相続者たち』、映画『技術者たち』といった多彩な映像作品に出演した。その後、2017年に上咽頭がんの診断を受けて活動を中断。闘病生活の末に2020年から芸能界に復帰している。2022年にはドラマ『私たちのブルース』、映画『宇宙＋人』に出演。2015年7月に女優シン・ミナとの交際を認め、2025年11月に結婚を発表した。