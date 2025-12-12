大戸屋、『冬のごちそう』フェア / ポトフ、炭火焼チキン、ライスコロッケ、豚汁の4品

定食チェーン「大戸屋」は、2025年12月12日(金)から全国の「大戸屋ごはん処」で冬期限定フェア『冬のごちそう』を販売する。「チキンと6種の野菜の和ポトフ」や「炭火焼きチキンのマスタードクリームソース」など、寒い季節に合わせた洋食メニューを数量限定で提供する。

〈ラインアップ一覧〉

◆チキンと6種の野菜の和ポトフ〜麦味噌ソース添え〜

定食価格 1,380円(税込)

単品価格 1,290円(税込)

鶏の旨みを引き出したスープでチキンと野菜を煮込み、麦味噌ソースでまろやかなコクを加える。心も体もあたたまる、冬に嬉しい和ポトフに仕上げた。

チキンと6種の野菜の和ポトフ〜麦味噌ソース添え〜

◆炭火焼きチキンのマスタードクリームソース

定食価格 1,320円(税込)

単品価格 1,230円(税込)

炭火で焼き上げたジューシーなチキンに、隠し味にチーズを加えたクリーミーな粒マスタードソースを合わせた一品。粗挽き黒胡椒をアクセントに、チーズのコクとマスタードの辛みが絡み合う洋風炭火焼きチキン。

炭火焼きチキンのマスタードクリームソース

◆五穀米のライスコロッケ

単品価格 280円(税込)

五穀ご飯とほうれん草、チーズを包んだライスコロッケ。さっぱりとしたトマトソースを添え、素材の風味と食感が楽しめる一品に仕上げた。

五穀米のライスコロッケ

◆冬期限定「大戸屋の具沢山とん汁」

単品価格 380円(税込)

豚肉･にんじん･大根･里芋･ごぼう･こんにゃくが入った具だくさんのとん汁。麦味噌とブレンド味噌でコクを持たせ、甘酒とみりんのやさしい甘みが広がる味わいに仕上げた。通常の味噌汁から+310円で変更できる。

大戸屋の具沢山とん汁

〈販売期間〉

「チキンと6種の野菜の和ポトフ」、「炭火焼きチキンのマスタードクリームソース」、「五穀米のライスコロッケ」は2025年12月12日(金)〜2026年2月4日(水)の期間で数量限定販売。来店状況により期間中でも終了する可能性がある。「具沢山とん汁」は2026年3月12日(木)まで販売予定。

〈販売店舗〉

全国の「大戸屋ごはん処」

※渋谷道玄坂店では取り扱いなし。

また、以下の店舗では「炭火焼きチキンのマスタードクリームソース」のみ販売する。

･イオンモール高崎店

･イオン天王町店

･イオンモール日の出店

･アリオ亀有店

･アリオ橋本店

･イオンモール川口店

･イオン相模原店

･イオンモール倉敷店

･半田市役所リコリス店

･イオンモール須坂店