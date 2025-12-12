女優の加藤あいが１２日、都内で行われた「オーソモル・ビューティ」のアンバサダー就任発表会に出席した。

ドイツの医師と薬剤師が監修するプレミアム・サプリメントブランドが新たに発売するインナービューティードリンク。広告イベントは９年ぶりの出演となる加藤は、かねて同商品を愛用。「なかなか自分のことに手が回らない、自分のこと後回しになるママたちに『お疲れさま』の意味を込めて贈りたい」とクリスマスプレゼントのプランを明かした。

美容について心がけていることを尋ねられると「食べるもので体ができあがっている部分ってすごく大きい。今まで極端に炭水化物を控えていることもあったんですけど、バランス良い食事を心がけて、どうしてもお肉が食べたいとき以外はなるべくお魚を選んでいく」と食事に気をつけているという。「酵素をなるべく取る意識をして、腸内環境を整えています」と語った。

健康のため続けている習慣について「きちんと食べること、しっかり寝ること。運動も好きなので、体をよく動かして運動するという３つのことは大切にしています」。この日４３歳の誕生日を迎え、サプライズで祝福されると「いろいろな経験をたくさんして、今しかできないことをたくさん重ねて、一つずつ年を重ねていけたらいいなと思います」と語った。