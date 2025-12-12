£´£°ºÐ¡¦ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡ÖÈþ¿Í²½¡×¤¬ÏÃÂê¡¡ÈþÍÆËÜÈ¯Çä¡Ö»ä¤ÎÈþÍÆ¤Ï¿¤ÓÂå¤¬Çä¤ê¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¤¬¡¢ÍèÇ¯£²·î£²Æü¤ËÈþÍÆËÜ¡ÖÃÙºé¤È©´ÉÍý¥ª¥¿¥¯¡¡ÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡¡£³»ù¤ÎÊì¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤ÆÂ¿Ë»¤Ê¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÄ«¤Ë¡¢´é¤òÀö¤¦¤³¤È¤¹¤éÌÌÅÝ¤À¤Ã¤¿ÂçÂô¤¬£³£¶ºÐ¤ÇÈþÍÆ¤Ë³«´ã¡££´£°ºÐ¤ò²á¤®¡¢µÞ¤ÊÈþ¿Í²½¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂçÂô¤¬µÕÅ¾ÈþÍÆ¤ÎÁ´ËÆ¤ò£±ºý¤Ë¹þ¤á¤¿¡£Ãø½ñ¤Ç¤Ï°é»ù¤È»Å»ö¤Î¹ç´Ö¤Ë¸«¤Ä¤±¤¿¡Ö¤ªÉ÷Ï¤ÈþÍÆ¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÈþÈ©¤òÊÝ¤Ä¼«¿È¤ÎÈþÍÆË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÂçÂô¤¢¤«¤Í¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡»°»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ°é»ùÃæ¿´¤ÎÀ¸³è¡£»Å»ö¤â¡¢¥í¥±¤¢¤ê¡¦À¸ÊüÁ÷¤¢¤ê¤ÇÄ¶Â¿Ë»¡ªÄ«¡¢´é¤òÀö¤¦¤Î¤â¤á¤ó¤É¤¦¤À¤Ã¤¿ÊüÃÖÈ©¤Î»ä¤¬¡¢£³£¶ºÐ¤«¤é°ìÇ°È¯µ¯¡ª¡¡¡Ö»ä¤Ï¤¤ì¤¤Çä¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·¡Ä¡×¤È¥µ¥Ü¤Ã¤Æ¤¤¿¼ö¤¤¤òÈþÍÆ¤¬²ò¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ä¤ÎÈþÍÆ¤Ï¿¤ÓÂå¤¬Çä¤ê¡ª¡Ö¥¥ì¥¤¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ»þÂå¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¤³¤È¡¢¥¥ì¥¤¤Ã¤Æ»×¤¤¤¿¤¤¡ª¡¡¼êÈ´¤¤¬ÆÀ°Õ¤Ê»ä¤¬¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈþÈ©¤Î¤¿¤á¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£