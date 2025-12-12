ÌðÌîà¢Âç»á¡Ö¥Ð¥Á¥Ð¥Á¡×¤À¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ÈºÆ²ñ¡¡¾Ð´é2S¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¤¤ä¤¡¤¡¤¡ÁÇÅ¨¡×¡Ö¿À¡¹¤·¤¹¤®¤Æ¡×
¡¡¸µºå¿À´ÆÆÄ¤ÎÌðÌîà¢Âç»á¡Ê57¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡È½ÉÅ¨¡É¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÌðÌî»á¤Ï¡Öº£µ¨¤Þ¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤Î´ÆÆÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¹âÄÅ¤È¡¢¸ÅÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ø¥Õ¥ë¥¿¤ÎÊýÄø¼°¡Ù¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÆ²ñ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¹âÄÅ¿Ã¸ã»á¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¼Â¤Ï¤³¤Î2¿Í¡¢Âç³Ø¤ÎÁ´ÆüËÜ¤Îº¢¤«¤é¤ÎÄ¹¡Á¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¡£¥×¥í¤Ç¤ÏÁª¼ê¤È¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¡¢¤½¤·¤Æµ¤¤Å¤±¤Ð´ÆÆÄÆ±»Î¤Ç¤âÂÐÀï¤·¤Æ¡Ä¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê±ï¤Ç¤¹¡×¤È´Ø·¸¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö³§¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡È¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤Ç¸À¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¿2¿Í¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤Êý¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡¡¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤ÏÆ±µéÀ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Ä¤â³Ú¤·¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö³Î¤«¤Ë´ÆÆÄ»þÂå¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ç¤·¤¿¤â¤ó¤Í¡¡¾Ð´é¤Î2¿Í¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö´ÆÆÄ»þÂå¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¤¤¤ä¤¡¤¡¤¡ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¡È½ÉÅ¨Æ±»Î¡É¤Î¶¦±é¤Ë´¿´î¡£¡Ö¿À¡¹¤·¤¹¤®¤Æ¤É¤¦¤·¤ÆÎÉ¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¡Ö»Å»öÃæ¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Ç¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÏÃçÎÉ¤·¤Ã¤ÆÂç¿Í¤À¤Ê¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£