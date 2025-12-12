タレントの福田彩乃(37)が12日、自身のインスタグラムを更新。第2子出産を報告した。今年は人気芸能人の出産報告が相次ぎ、列島が祝福に包まれている。

福田は「私ごとですが、先日無事に第二子を出産しました。母子共に元気に過ごせています」と発表。「退院して、早速3歳と0歳の2人育児がスタート。もうすぐ10歳になる長女（ウィル）も張り切って見張り番をしてくれています」と、長男や愛犬の様子ついても明かし、「1日があっという間で、毎日ドタバタですがマイペースに育児も楽しんでいきたいと思います」と決意を込めた。

福田は長澤まさみ、吉高由里子らのものまねで大ブレーク。プライベートでは2020年に一般男性との結婚を発表し、22年4月に第1子出産を報告した。また、今年7月に第2子妊娠を公表していた。

今年は人気芸能人のうれしい報告が相次いでおり、2月には女優・武井咲が夫でEXILEのTAKAHIROとともに第3子誕生を発表した。

3月には俳優の高良健吾と歌手の田原俊彦の長女でタレントの田原可南子夫妻が連名で第1子が誕生したことを発表。タレントの菊地亜美も第2子女児出産を明かしている。

5月は女優・石原さとみが第2子出産を報告。女優の大島優子も夫で俳優の林遣都とそれぞれの公式サイトを通じ、第2子出産を報告した。

8月にはモデル・タレントの滝沢カレンが第1子出産を報告。タレントの辻希美が第5子女児出産を発表した。

9月には俳優の吉田栄作、女優の内山理名夫妻が第1子誕生を報告した。また、女優の趣里と元「BE:FIRST」メンバーの三山凌輝夫妻も第1子誕生を公表した。