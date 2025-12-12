¥¹¥Î¥ÜÊ¿ÌîÊâV¡¢É½¾´ÂæÆÈÀê¡¡¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡¢WÇÕ³«ËëÀï
¡¡¡ÚÄ¥²È¸ý¶¦Æ±¡Û¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï12Æü¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÄ¥²È¸ý¡¦Ì©±ñ¤Ç¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×³«ËëÀï¤Î·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏËÌµþÅßµ¨¸ÞÎØÇÆ¼Ô¤ÎÊ¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬93.50ÅÀ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£WÇÕÄÌ»»8¾¡ÌÜ¡£
¡¡¸ÍÄÍÍ¥ÅÍ¡Ê¥è¥Í¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤¬2°Ì¡¢WÇÕ3µ¨Ï¢Â³¼ïÌÜÊÌÀ©ÇÆÃæ¤ÎÊ¿ÌîÎ®²Â¡ÊINPEX¡Ë¤¬3°Ì¤Ç¡¢ÆüËÜÀª¤¬É½¾´Âæ¤òÆÈÀê¡£½÷»Ò¤Ï¹©Æ£ÍþÀ±¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬90.25ÅÀ¤Ç¡¢WÇÕ¼«¿È½é¤ÎÉ½¾´Âæ¤È¤Ê¤ë2°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£ÖÃ¥¬¥ª¥ó¡Ê´Ú¹ñ¡Ë¤¬92.75ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¡£
¡¡ÃË»Ò¤Î»³ÅÄÎ°À»¡Ê¥Á¡¼¥àJWSC¡Ë¤Ï5°Ì¡¢Â¼¾å¹ÇµÊå¡Ê¥ª¡¼¥ë¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ï7°Ì¡¢Ê¿Ìî³¤½Ë¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤Ï12°Ì¡¢½ÅÌî½¨°ìÏº¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤Ï13°Ì¡£½÷»Ò¤ÎÂç¶¶¶õÆà¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥Î¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ë¤Ï8°Ì¡¢¾®Ìî¸÷´õ¡Ê¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤Ï9°Ì¤À¤Ã¤¿¡£