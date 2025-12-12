¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë67¤Î¾®¤µ¤ÊÂçÅê¼ê¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÀÐÀî¡¡3¥»¥ó¥Á¿¤Ó¤¿¡©¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Îµå³¦ºÇÇ¯Ä¹º¸ÏÓ¡¦ÀÐÀî²íµ¬Åê¼ê¡Ê45¡Ë¤¬12Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ó¤À¡£º£µ¨Ç¯Êð4000Ëü±ß¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¸º¤È¤Ê¤ë800Ëü±ß¥À¥¦¥ó¤ÎÇ¯Êð3200Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¤Ï¥À¥¦¥ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Þ¤¿°ì¤Ä¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£45ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿§»æ¤Ë¤Ï¡ÖÀ®¡×¤ÎÊ¸»ú¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢NPB¤¬¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÈÄ¹¤¬1¥á¡¼¥È¥ë67¥»¥ó¥Á¤Î¾®¤µ¤ÊÂçÅê¼ê¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÌîµå¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë´î¤Ó¤¬¤¢¤ë¡£Ìîµå¤¬¤â¤Ã¤È¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Ç¿ÈÄ¹¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤«170¥»¥ó¥Á¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ä«¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤Ê¡©À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤È¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎËö¡¢¸½Ìò¤òÂ³¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤Þ¤¿¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤é¤ì¤ë´î¤Ó¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿µåÃÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤Ï¶¯¤¤¡£Íèµ¨¤ÏÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë25Ç¯ÌÜ¡£¡Öµ¤»ý¤Á¤È¤·¤Æ¤Ï1Ç¯¤Ç200¾¡¡Ê¤òÃ£À®¤·¤¿¤¤¡Ë¡£»Ö¤Ï¹â¤¯¡×¡£»Ä¤ê12¾¡¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÄÌ»»200¾¡¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤Î¼êËÜ¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤ë¡£
¡¡¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë
¡¡¢§ÀÐÀî¡¡Íèµ¨¤â¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤ÇÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÃÓ»³´ÆÆÄ¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÍèµ¨¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¥»¤ÎDHÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ËÅê¼ê¤È¤·¤Æ9ÈÖÌÜ¤ÎÌî¼ê¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤¬À¨¤¯¹¥¤¤À¤·¡¢¥Ð¥ó¥È¤â´Þ¤á¤Æ¥Á¡¼¥à¥×¥ì¡¼¤ò¿ôÂ¿¤¯¤¹¤ë¤Î¤âÅê¼ê¤Î»Å»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¼¤ÒËÜÎÝÂÇ¤ò¥Û¡¼¥à¥é¥óÁÀ¤¤¤¿¤¤¡£¡ÊÃæÆü¤Î¡Ë»³ËÜ¾»¤µ¤ó¤Îµ¾ÂÇ¤ÎµÏ¿¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÂç¹¥¤¤ÊÂçÀèÇÚ¤Ë1Êâ¤Ç¤â¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÇÀÊ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤óÎ©¤Á¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£