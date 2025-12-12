◆バレーボール・全日本選手権 鎮西高3―1ヴィアティン三重（12日、東京体育館）

全国高校総体、国民スポーツ大会を制し、来年1月開幕の全日本高校選手権（春高バレー）を合わせた3冠を目指す熊本・鎮西高は、2回戦でVリーグ西地区首位のヴィアティン三重を3―1（22―25、25―18、25―20、25―20）で破った。13日の3回戦ではSVリーグの日本製鉄堺ブレイザーズに挑む。

鎮西高では昨夏のパリ五輪日本代表の宮浦健人らを育てた畑野久雄監督が先月24日に急逝。1974年から鎮西高を率い、全国高校総体は今夏を含めて5度、全日本高校選手権でも3度の優勝に導いた名将との突然の別れだった。

福田空主将は「急なことだったので…。悲しくて…。勝って、先生に恩返ししたい」と涙をこらえ目指す春高バレーでの頂点を見据えた。

第1セット（S）こそ奪われたが、高さのあるブロックなどもはまり第2S以降は終始主導権を握っての勝利だった。3冠が懸かる春高バレーに向けても本番と同じ会場の東京体育館で、格上のVリーグ勢から勝利をつかんだことは大きな経験ともなる。

エースの一ノ瀬漣は「やっぱりパワーも高さも上のチームと互角にやり合えた。今後も思いっきりすればこういうチームにも勝てる。全員、自信を持てた」とうなずいた。13日はSVリーグ勢に挑戦する。「自分たちがどれだけ通用するか。通用しなかった部分は春高までに全員でレベルアップしていき、春高も畑野先生に勝った姿を見せたい」と決意を込めた。