JR東海道線 用宗駅の線路付近で煙 静岡駅～島田駅の上下線一時運転見合わせ 午後2時50分運転再開
2025年12月12日 14時52分 SBS NEWS
JR東海によりますと、東海道線は12月12日午後1時52分頃、用宗駅で線路付近より煙が確認されたため、静岡駅～島田駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、午後2時50分に運転を再開しました。