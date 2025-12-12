18ºÐ¡¦Æ£ËÜ°¦ºÚ¤¬µÕÅ¾V¡¡°ËÆ£°¦²Ú2°Ì¡¢ÀéÅÄË¨²Ö¤é3°Ì¡Ú¿·¿ÍÀï¡Û
¡ãJLPGA¿·¿ÍÀï ²Ã²ìÅÅ»Ò¥«¥Ã¥×¡¡ºÇ½ªÆü¡þ12Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6525¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¿·¿ÍNO.1·èÄêÀï¤ÎºÇ½ª¥é¥¦¥ó¥É¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤Ç½Ð¤¿18ºÐ¡¦Æ£ËÜ°¦ºÚ¤¬3¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö70¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥È¡¼¥¿¥ë9¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇµÕÅ¾¤·¡¢98´üÀ¸¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½ËÊ¡¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤ëÆ£ËÜ°¦ºÚ
¥È¡¼¥¿¥ë4¥¢¥ó¥À¡¼¡¦2°Ì¤Ë¥×¥í¥Æ¥¹¥È¥È¥Ã¥×¹ç³Ê¤Î°ËÆ£°¦²Ú¡£¥È¡¼¥¿¥ë3¥¢¥ó¥À¡¼¡¦3°Ì¥¿¥¤¤ËÀéÅÄË¨²Ö¤È¥¸¡¦¥æ¥¢¥¤¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£µÈùõ¥Þ¡¼¥Ê¤ÈÅÄÂ¼Ë¨ÍèÈþ¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë2¥¢¥ó¥À¡¼¡¦5°Ì¥¿¥¤¡£ÁÒÎÓ¹È¤ÈÄ»µï¤µ¤¯¤é¤Ï¥È¡¼¥¿¥ë1¥¢¥ó¥À¡¼¡¦7°Ì¥¿¥¤¤ÇÂç²ñ¤ò½ª¤¨¤¿¡£º£Âç²ñ¤Î¾Þ¶âÁí³Û¤Ï1500Ëü±ß¡£Í¥¾¡¤·¤¿Æ£ËÜ¤Ï270Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
