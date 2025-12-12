¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇDeNA¤«¤éÃæÆüÆþÃÄ¤ÎÃÎÌîÄ¾¿Í¡ÖºÙÀî¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ú65¡Û
ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï12Æü¡¢DeNA¤«¤é¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿ÃÎÌîÄ¾¿ÍÁª¼ê¤ÎÆþÃÄ²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÎÆþÃÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¼Â´¶¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤ï¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿ÃÎÌîÁª¼ê¡£
DeNA¤Ç¤Ï7Ç¯´Ö¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂÇÎ¨.176¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢2ÂÇÅÀ¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬8»î¹ç¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤³(¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¼)¤¬ËÍ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤·¸«¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¤½¤ì¤Ë¥×¥é¥¹Â¤â»È¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÄ¹½ê¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÁ´ÎÏ¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢DeNA¤«¤éÆ±¤¸¤¯¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¤·³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëºÙÀîÀ®ÌéÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤âºÙÀî¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡¢¤³¤³¿ôÆü¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇºÙÀî¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤È»×¤Ã¤Æ»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ú65¡Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£