ロックバンドLUNA SEAのギタリストSUGIZO（56）が12日、X（旧ツイッター）を更新。同日開催予定のライブのため訪れている宮城県石巻市に地震による津波注意報が発令されたことを受け、ファンに注意をうながした。

12日午前11時44分ごろ、青森県東方沖を震源地とする地震が発生。気象庁は北海道太平洋沿岸部中部、青森県太平洋沿岸、岩手県、宮城県に津波注意報を出した。地震の規模はマグニチュード（M）6.7（推定値）で、北海道・青森県・岩手県・宮城県・秋田県の38市町村で震度4を観測した。

SUGIZOは「東北、北海道地域での地震。皆様くれぐれも気をつけてください。そしてSUGIZO石巻公演に向かってくれているファンのみんな、石巻に既に着いているみんな、本当に気をつけて。津波注意報が出ているので、いつでも避難できる心づもりでいて下さい」と呼びかけ、「俺は地震の時にはホテルを出発する直前だったので大丈夫です。ただ発表されている震度よりもかなり大きく感じた。。。」とつづった。

ライブ開催については「津波注意報が解除されるまでライヴ開催は危ういので、また逐次状況をお伝えします。解除され次第ライヴの準備に入ります」と説明。「改めまして石巻にいるみんな、そして東北、北海道エリアのみんな、くれぐれも気をつけてください。みんなと無事会えることを願っています」と呼びかけた。