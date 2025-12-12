楽天の早川隆久投手（２７）が１２日、都内で行われた「Ａ ＢＥＴＴＥＲ ＦＵＴＵＲＥ ＴＯＧＥＴＨＥＲ」チャリティイベントＷｉｔｈ楽天モバイルに出席。ヴィッセル神戸のＦＷ宮代大聖、ＭＦ鍬先祐弥らとトークセッションなどを行った。

早川は２選手と初対面ではあったが、「今シーズンも何試合か現地の方で観戦させてもらった」とサッカー好きな一面も持つ。「基本的にはアスリート目線で見る」といい、「冬のスポーツってなるとアップの仕方も変わったりするし、夏に体を仕上げる仕方も全然変わってくると思うので、そこは聞いていて楽しい」と無邪気な笑みを浮かべた。

今季は２年連続の開幕投手を任されるも、コンディション不良などが影響して２勝止まりで終了（８敗）。９月には左肩後方関節唇クリーニング手術を受けた。今年の漢字には「『耐』えるっていう字が１番合っている。何事も忍耐力が必要かなっていう風に思ったシーズンではありました」といい、来年は「『一』番っていう字ですかね。もう自分の個人成績よりは、本当に日本一になりたい」と決意を胸にオフを過ごしている。

つかの間の異業種交流で刺激を受け、来季目指すのは昨年まで連覇のヴィッセル神戸とのＷ優勝だ。「お互いにＷ優勝できたらいい」と意気込んだ。