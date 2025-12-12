【「ポケモンフレンズ」ぬいぐるみ】 12月20日より販売予定

ポケモンは、ゲーム「ポケモンフレンズ」関連ぬいぐるみグッズをオフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて12月20日に発売する。また、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて12月18日10時より取り扱いを開始する。

本商品はゲーム「ポケモンフレンズ」内のひらめき問題を解くと手に入れられる「イトダマ」で作ったポケモンたちをイメージしたぬいぐるみとなっている。

ラインナップには、キャンバス生地風のピカチュウ・メタモン、ふわふわの毛糸で編んだウールーの3種類が展開する。

ぬいぐるみ ポケモンフレンズ ピカチュウ

価格：3,850円

ぬいぐるみ ポケモンフレンズ メタモン

価格：3,850円

ぬいぐるみ ポケモンフレンズ ウールー

価格：4,950円

