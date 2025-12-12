「ポケモンフレンズ」からピカチュウ、メタモン、ウールーがぬいぐるみになって登場12月20日よりポケモンセンターにて販売開始
【「ポケモンフレンズ」ぬいぐるみ】 12月20日より販売予定
(C)2025 Pokémon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモンは、ゲーム「ポケモンフレンズ」関連ぬいぐるみグッズをオフィシャルショップ「ポケモンセンター」にて12月20日に発売する。また、オンラインストア「ポケモンセンターオンライン」にて12月18日10時より取り扱いを開始する。
本商品はゲーム「ポケモンフレンズ」内のひらめき問題を解くと手に入れられる「イトダマ」で作ったポケモンたちをイメージしたぬいぐるみとなっている。
ラインナップには、キャンバス生地風のピカチュウ・メタモン、ふわふわの毛糸で編んだウールーの3種類が展開する。
ぬいぐるみ ポケモンフレンズ ピカチュウ
価格：3,850円
ぬいぐるみ ポケモンフレンズ メタモン
価格：3,850円
ぬいぐるみ ポケモンフレンズ ウールー
価格：4,950円
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。