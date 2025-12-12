【山粼武司 これが俺の生きる道】#60

【これが俺の生きる道】査定担当から浴びせられた辛辣な低評価の数々…球団はオレを必要としているのかと疑念を抱くようになった

2001年のオフ、初めて国内FA権を取得した。それまで、球団との契約交渉の席で罵られたこと、00年、打率が3割を超えても本塁打数が少ないと評価されなかったことが引っかかっていた。球団の対応に疑念を抱き始めていたせいか、「残留」と即答できない自分がいた。

中日との下交渉は球宴明け、横浜遠征中の宿舎だったシェラトンホテルで幕を開けた。当時の編成本部長で、交渉担当だった児玉光雄さん（故人）は「おまえ、どうするんだ。FAするのか」と探りを入れてきた。

「FAも考えています」

そう答えると、児玉さんは俺にこう告げた。

「おまえになんか、値がつかないよ。FAなんて（他球団から）誘われなきゃあ、ただの紙切れだからな」

そんな捨て台詞を吐かれ、黙っていられなくなった。

「その言葉、覚えていてくださいね」

そう言い返し、席を立った。FA宣言へと大きく傾いた瞬間だった。もちろん、この時点で他球団からの誘いがあったわけじゃなく、アテもなかった。それでも「移籍」という導火線に火が付いたのを覚えている。

10月11日に児玉さんと再び下交渉をしたが、進展はなし。というか、“没交渉”に近かった。児玉さんの「紙切れ発言」以降、俺は「もう児玉さんとは交渉したくない」と交渉を拒否。96〜01年に球団代表だった伊藤修さんに「児玉さんにこんなことを言われたんです！」とチクったことがあった。すると、伊藤代表は「おまえ、そんなこと言ったんか！」と児玉さんを一喝。内心、「ざまあみろ」と思った。それ以降、伊藤さんが交渉役を担ってくれた。

伊藤代表は普段から選手とコミュニケーションを取り、親身になってくれるフロントのひとりだった。FA騒動前のあるシーズンオフ、突然、伊藤さんから連絡が来たことがあった。

「忙しいだろうから、もしよければそっちに行く。そこで下交渉しよう」

決まった日程は俺が名古屋のCBCテレビで番組に出演する日だった。収録前、伊藤さんがテレビ局に来ると、ロビーの長椅子に2人で並んで座り、「下交渉」がスタート。

「これくらいでどうだろう」

「あと2000万円くらいお願いしますよ」

「分かった。持ち帰って検討してみよう」

ガランとしたテレビ局のロビーで生々しいお金の話。20〜30分間程度の会話だったが、誰もいない空間で伊藤さんと2人きりで話した時間は複雑な気持ちでいっぱいだった。

（山粼武司／元プロ野球選手）