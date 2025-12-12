【25年ドラフト選手の“家庭の事情”】#7

田和廉（早大・22歳・投手）

宇治川と桂川、鴨川に囲まれた京都市南部の伏見区。伏見稲荷大社や豊臣秀吉ゆかりの伏見城があり、周囲には古くから続く酒蔵が点在する歴史ある街で、田和は4人家族の次男として生まれた。母の真由美さん（52）がこう言う。

「小さい頃から水泳をやっていて運動は得意なほうでした。地元の御香宮神社で開催された相撲大会や大文字駅伝などにも出たことはありましたが、やっぱり野球が楽しかったようです。2歳上の兄の背中を追うように小2で伏見桃山クラブに入り、主にピッチャー、小6の時はキャッチャーも経験。伏見中時代は京都ベアーズに所属して、投手として全国大会に出場しました」

京都ベアーズは野球だけでなく生活面や学習面も大切にするチームだった。

「監督さんは『野球だけでなく、学校の宿題もちゃんとすること。遅刻はしない！』と子供たちに指導されていて、廉も週1ぐらいは塾に通い、成績は3年間を通して評定平均4以上はありました」（同）

全国大会出場の実績もあり、中3の春に地元の名門校から声が掛かり、すんなり進路が決まるかと思いきや、事態は思わぬ方向へ。

「廉が『実は早稲田実業に行きたい』って言い出したんです。京都の高校の監督さんにもお会いしていたし、『いやいや、急に何を言い出すかと思えば……（笑）』と私もビックリしました。もちろん知っている学校名ではあったけど、早稲田実業ってどこにある学校なんだろうと初めて調べました。見れば見るほど、入学することはもちろん、野球や勉強についていくことも厳しいのではないかと……。最初は話も聞かないまま反対してしまいました」（同）

それでも本人の意思は変わらなかった。

「よくよく話を聞けば、声を掛けてくれた京都の高校は大学には行けそうだけど、甲子園出場は難しい。野球も頑張りたいし、大学にも行きたい……。甲子園に行ける可能性があって、大学にも進める高校ということで調べた結果、たどり着いたのが早実だったようです。私に話した時には、すでに全国大会出場歴や全必須教科の評定合計など、自分がスポーツ推薦の出願資格をクリアできているところまで調べていたのには驚きました」（同）

京都ベアーズの監督に事情を説明した。

「『知り合いに早実OBがいる』という京都ベアーズのコーチを通じて早実の和泉実監督に連絡を取っていただくと、1週間後には和泉監督が京都まで練習試合の視察に来てくださいました。その翌月には京都ベアーズの監督、コーチと一緒に早実野球部の練習と学校の見学に行って、推薦入試にチャレンジすることを決めました。合格発表の日、学校から帰ってきた廉が、ネットで受験の結果を確認して喜んでいる姿を一生忘れません」（同）

早実の推薦入試を突破した田和は、晴れて上京することになったが、早実には寮がない。会社を辞めた真由美さんと2人で引っ越すことになったものの、学校は東京・国分寺市、硬式野球部の王貞治記念グラウンドは八王子市にある。一体どこに住めばいいのか──。

「東京・杉並区の一軒家に住んでいる私の妹の旦那さんが『廉君が高校の間、うちから通ってください』と一部屋を空けてくれたんです。廉は早実に通うし、兄も京都の私立高校に通っていて、家計も大変でしたから、本当に助かりました。当時の妹夫婦は小4と年長の子供がいる4人家族です。そこから6人の共同生活が始まりました。感謝してもしきれません」（同）

慣れない東京での生活や、これまでとは全く違う野球環境に戸惑いもあったというが、田和の同級生で清宮幸太郎（現日本ハム）の弟・福太郎（現早大4年）の両親がサポートしてくれたという。

「保護者会に清宮さんがいてくださったおかげで、いろんなことを教えていただき、本当に心強かったです」（同）

エースだった早実時代は甲子園に届かなかった。早大2年春に右肘を痛めた際のトミー・ジョン手術は自身で決断した。リハビリを経て3年秋に復帰。抑えとして3年秋、4年春のリーグ戦連覇に貢献し、完全復活を果たした。

人生の岐路ではいつも自分で道を切り開いてきた。巨人の阿部慎之助監督も「特殊球が素晴らしい。シンカーが凄い」と評価。球速帯の異なる2種類の“魔球”を武器に、一軍の投手陣に新風を吹き込む。

▽田和廉（たわ・れん） 2003年5月2日、京都府生まれ、22歳。伏見桃山クラブ、京都ベアーズを経て早実へ。早大では2年春にリーグ戦デビューし最速152キロを計測。登板4試合目で右肘靱帯を断裂し手術。24年9月に復帰。通算29試合で2勝1敗、防御率2.08。趣味はサウナ。183センチ、88キロ。右投げ右打ち。契約金7000万円、年俸1200万円（推定）。