K240 STUDIO Limited Edition

ヒビノは、AKGのスタジオヘッドフォン人気モデル「K240 STUDIO-Y3」に、スペシャルカラー・Deep Redを施した「K240 STUDIO Limited Edition」を12月29日に発売する。AKGとヒビノの共同コンセプトから生まれた、日本だけの特別モデル。価格はオープンで、市場想定価格は8,900円前後。

K240は、1975年の登場以来レコーディングやミキシングの定番として活用されたヘッドフォン。クインシー・ジョーンズがプロデュースした「We Are the World」をはじめ、歴史的な作品の現場でも使用されてきた。

AKG独自の大型ドライバー「XXLトランスデューサー」を搭載。低域から高域までバランスの取れた再生を実現し、制作現場で求められる正確なモニタリングが可能という。

特許技術「バリモーション・テクノロジー」を採用した振動板は、中心部と外縁部で厚みを変える構造により、分割振動を抑制。高域の繊細なニュアンスを保ちながら、低域の力強さと中域の透明感を両立させている。

筐体はセミオープンエアー構造。「閉塞感のない自然なサウンドを獲得。長時間の作業でも快適な装着感を維持する」という。