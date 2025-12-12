第９８回センバツ高校野球大会（２０２６年３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠の各地区候補９校が１２日、日本高野連より発表された。北海道地区からは、秋季北海道大会８強の士別翔雲が初選出された。２１世紀枠については９校のうち２校が、一般選考とともに来年１月３０日の選考委員会で決定する。

同校は、士別と士別商が統合し、２００７年に新設された道立校。野球部も同年に創部した。夏の北北海道大会初勝利を挙げた２３年に初の４強入り。今夏も好投手・大橋広翔（３年）を擁して２年ぶりの４強入りを果たした。直近３年間の９季中６季で道大会（夏は北北海道大会）に出場。そのうち５季で８強以上と安定感のある成績を残し、今秋は準々決勝で準優勝の白樺学園に０―１で惜敗した。

学校所在地の士別市は、旭川市から北に約５０キロの場所に位置し、人口約１万６千人。「ひつじのまち」として知られ、市内では高品質の「サフォーク種」の羊が約１５００頭飼養されている。

北海道地区の一般選考は、北海道大会を制した北照の選出が濃厚。士別翔雲が２１世紀枠に選出されれば、１３年センバツの遠軽を抜いて史上最北からの出場となる見込みで、全道１０地区で唯一聖地に届いていない名寄地区の悲願も成就する。