来春の第９８回センバツ高校野球大会（２０２６年３月１９日開幕・甲子園）の２１世紀枠の各地区候補９校が１２日、日本高野連より発表された。２１世紀枠については９校のうち２校が、一般選考とともに２６年１月３０日の選考委員会で決定する。

【２１世紀枠 地区別代表校】

■北海道 士別翔雲（道立）

冬は氷点下２５度を下回る豪雪地帯。出場すれば歴代で日本最北の出場校になる。ここ３年間の公式戦で躍進目覚ましい成績を残している

■東北 名取北（宮城・県立）

朝練習なし、平日２時間練習という制約を克服。「不足を数えず現状を活かす」意識で創意工夫を重ねる

■関東＆東京 上尾（埼玉・県立）

ここ１０年でも県準優勝をはじめ４強、８強と幾度も県の上位に進出。この秋も準決勝で浦和学院に１点差で敗戦

■北信越 若狭（福井・県立）

スーパーサイエンススクール３期目に採択。「探究科目」では３年間で課題発見能力、課題解決能力を醸成。地元の野球人口すそ野拡大にも力を注ぐ

■東海 四日市（三重・県立）

学業と野球部活動を両立。今秋の三重県大会４強。「日本一の文武両道」を掲げ、１９時完全下校で創意工夫して練習

■近畿 郡山（奈良・県立）

創立１３２年を誇る県下屈指の伝統校。秋季奈良県大会４強。野球部員は現役で約半数が国公立大に進学

■中国 山口鴻城（山口・私立）

明治２２年創立の伝統私立校。野球部は近隣小中校に出向いてあいさつ運動や、地域行事に参加して駐車場係を務めるなど地域で愛される

■四国 高知農（高知・県立）

マネジャー３名含む、部員２１名の少数部員で、２０２１年度には新入部員が入らず、連合チームでの大会出場を経験。「少年野球教室」を実施し、野球の普及活動にも取り組む

■九州 長崎西（長崎・県立）

先進的で質の高い文武両道を実践。毎日５０分の７時間授業で土日には模擬試験や資格試験があるが、極端に少ない練習時間（平日９０分、土日２〜４時間）を自主的に効率的に徹底的にタイムマネジメントしている