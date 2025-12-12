【SNSで10万回再生】耐熱容器があればOK！ おうちでカフェ級のしっとりシュトーレンを作ろう

こんにちは。クックパッド歴11年、見た目は本格的なのに驚くほど簡単に作れるレシピを研究している♪♪maron♪♪です。

耐熱容器1つで簡単！本格的な「シュトーレン」

クリスマスが近づいて来ました。何かと忙しい年末。クリスマスらしいことをしたいけど、忙しくて正直余裕がない。

そんな方でも隙間時間にクリスマスらしい気分が味わえるのが耐熱容器で作るパンレシピ。

今回は、作るのが難しそうなイメージのあるシュトーレン。実は耐熱容器を使えば驚くほど簡単に本格的なシュトーレンを楽しむことができるんです。

特別な道具や材料がなくても容器の中でただ混ぜるだけで作れるから、パン作り初心者の方でもラクに作ることができますよ。

耐熱容器の中でじっくりと火が通ることで、中はしっとり、外は香ばしい「おうちカフェ級」の仕上がりになります。

材料（16×20ｃｍ耐熱容器1台分）





【パン生地】



強力粉…100ｇ



薄力粉…100ｇ



水…100ｇ



砂糖…35ｇ



ドライイースト…3ｇ



塩…3ｇ



溶かしバター（マーガリン）…40ｇ



卵黄…1個分



スパイス（お好みのもの）…適宜



洋酒漬けフルーツやナッツ…100ｇ



【マジパン（お好みで）】



アーモンドプードル…30ｇ



粉砂糖…30ｇ



卵白…10ｇ



【仕上げ】



バター（マーガリン可）…20ｇ



粉砂糖…適量



※こちらで使用しているバターは全て有塩です。塩気が気になる場合は無塩バターを使用して下さい。

作り方

1. 耐熱容器に水・砂糖を入れ、電子レンジ（600W）で20秒加熱する。





2. ドライイーストと強力粉を加え、イーストのダマが残らないようにスプーンでしっかりと混ぜる。





3. 塩・溶かしバター・卵黄・スパイスを加えて均一に混ぜる。





ここで加えているスパイスはナツメグやシナモン。お好きな香辛料を加えて香りを楽しんでくださいね。紅茶の茶葉を加えるのもおすすめです。

4. 薄力粉を加えてひとまとまりになるまで混ぜる。





5. さらにドライフルーツやナッツを加えて混ぜ、電子レンジ（600W）で20秒加熱する。





ここでは市販の洋酒漬けフルーツやナッツを加えています。



スーパーの製菓材料売り場や100均でも手に入ります。





また、オレンジピールやレモンピールなどを加えても爽やかな風味が楽しめるのでおすすめです。





6. 生地をそのままスプーンの背で平らに広げ、容器にラップをかけて暖かい場所で10分程度発酵させる。



※時間があればひとまわり大きくなるまで発酵させてください。





アーモンドの風味がお好きなかたはマジパンを作ってシュトーレンの生地に加えていただくと一気に本格的な味が出ます。(工程7は省いてもOK）

7. マジパンの材料を混ぜて、生地の上にポトポト落とす。









材料をただ混ぜるだけなので難しい技術もいりません。





8. 予熱したオーブン（180℃）で25〜30分焼いたら、熱いうちに表面にやわらかくしたバターを塗り、粉砂糖をたっぷりふりかける。





※こちらのレシピは伝統的なシュトーレンとは異なり大量の砂糖・バターは使用していないので、なるべく早めに食べて下さいね。





シュトーレンで使用している洋酒漬けフルーツは手作りすることもできますよ。

ホワイトリカーやブランデーに、りんごやみかんなどを漬け込むだけで簡単です。

※漬ける期間に関わらず「酒類」と「物品」を混和する際は、酒税法違反に注意しましょう。詳しくは、国税庁の情報を参照ください。

オイルコーティングされているドライフルーツはザルに広げて熱湯をまわしかけ、キッチンペーパーでしっかりと水気を切っておきます。水分が残っているとカビなどの原因になるので気を付けてくださいね。

熱湯消毒した瓶にお好きな量のドライフルーツを入れ、ドライフルーツの表面ひたひたまで洋酒を注ぎます。あとは冷暗所で保管するだけ。1〜2年日持ちするので、好きなタイミングで仕込んでおくのがおすすめです。

このドライフルーツはパウンドケーキなどのお菓子にも使えたりお酒のおつまみにもなるので、好きな方は多めに仕込んでおくとよいかもしれません。

手間をかけずに味わう、冬のおうちベーカリー





いかがでしたか？

シュトーレンというと『発酵』『こねる』『ねかせる』などの手間がかかる印象がありますが、実は耐熱容器を使えば生地をまとめてそのまま焼けるので、失敗知らずで洗い物も少なくなります。忙しい年末でも、キッチンいっぱいに漂う甘い香りと、焼き上がりの幸福感が味わえますよ。

耐熱容器1つであなたのキッチンが小さなベーカリーに変わります。今年の冬は「がんばらない手作り」でカフェのような香りと幸せを自分の家で味わってみませんか？

