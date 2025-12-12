■これまでのあらすじ

夫のきつい言葉に心を削られていた妻は、ひそかに確認した宝くじが3億円当選していると知り、この事実だけは夫に伏せておこうと決意する。家計にも口を出す夫は、息子の習いごとの値上げを伝えると妻のお小遣いで補うと勝手に決め、「お茶会なんて無駄」と息抜きの時間まで否定する。気持ちが沈む中、妻はお茶会がコーヒーだけになった事情をママ友に明かし、「それでも続けたい」と本音をこぼすと、温かい言葉で支えられる。その後残業して帰宅した妻だが、家に着くと夫の背中からただならぬ気配が漂っていた。



■なぜか夫の機嫌が悪そうで…

■唐突に放たれた夫の直球質問■お茶会に行っていたことがバレてる…!?「ただいま」と声をかけても振り向きもしない夫。その背中に漂う空気から、妻は思わず “機嫌が悪いのでは…” と嫌な予感を覚えます。気づかないふりをしながら夕食を促すと、夫から思いがけない一言が飛んできました。「今日、パートに行く前どこに行ってた？」ママ友とのお茶会が知られたら面倒なことになる――そう直感した妻は、とっさに「どこにも行ってない」と嘘をついてしまいます。しかし夫にその答えは通用しませんでした。いったいなぜ、夫は妻がファミレスでママ友と過ごしていたことを知っていたのか――。(ちなきち)