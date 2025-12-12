元レスリング女子で五輪2大会連続金メダルの金城（旧姓川井）梨紗子さん（31）が12日に自身のインスタグラムを更新し、第2子男児出産を発表した。

金城は「ご報告です」とし赤ちゃんの足の写真をアップ。「2025年12月10日第二子となる男の子を出産しました」と発表した。

「これからは妻として、2児の母として、コーチとして益々パワフルになりたいと思っております」と伝えた。

石川県出身で愛知・至学館高から至学館大に進み、16年リオデジャネイロ五輪では63キロ級を制覇。その後は適性階級の57キロ級に戻り、伊調馨との激しい国内選考を制して21年東京五輪代表になると、本番では連覇を達成。妹で62キロ級の恒村友香子との姉妹金メダルは、夏季五輪で日本勢初の快挙だった。

21年8月に結婚し、22年5月に第1子の長女を出産。24年パリ五輪出場はならなかったが、同年には非五輪階級の世界選手権で59キロ級を制し、日本レスリング界初の母としての世界一を達成。今年10月11日に自身のインスタグラムで現役引退を発表していた。