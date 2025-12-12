【DMMブックス SUPER SALE】 開催期間：12月12日～2026年1月14日

【拡大画像へ】

DMM.comの電子書籍サービス「DMMブックス」は、12月12日から2026年1月14日までの期間、最大71％ポイント還元をはじめとする「DMMブックス SUPER SALE」を開催する。

本キャンペーンは、年末年始をはじめとした冬休みの時期に実施する大規模なポイント還元キャンペーン。期間中は、最大71%のポイント還元が受けられるなど、様々なキャンペーンを展開する。

今回DMMブックスは、お笑い芸人の「トム・ブラウン」をキャンペーンイメージキャラクターに起用。依頼を受けたみちおさんは、「DMMブックスを赤字にして徹底的に潰します！」と宣言、止めようとする布川さんの声もどこ吹く風で、みちおさんからの予測不能で容赦のない要求が、次々と飛び出す事態に発展したという。

有無を言わさぬみちおさんの勢いに負け、DMMブックスはみちおさんの握力と布川さんのツッコミで決まった「最大71%のポイント還元」や「総額3,000万円相当のポイントをプレゼントするSNSキャンペーン」など赤字覚悟のキャンペーンを実施する。

【主なキャンペーン施策】

・みちおさんの握力に布川さんのツッコミパワーが加わり決まった最大71%ポイント還元を実施

・トム・ブラウンの代表的な“あのネタ”をより破壊的かつカオスにしたオリジナルWeb CMを公開

・みちおさんが主導（!?）する、担当者泣かせのSNSプレゼントキャンペーンの開催

□「DMMブックス SUPER SALE」特設ページ

DMMブックス SUPER SALE

みちおさんが主導（!?）する、担当者泣かせのSNSプレゼントキャンペーン（一部）

・応援コメントでポイントゲット！「DMMブックスorトム・ブラウンどっちを応援する？ キャンペーン」

・2,000万ポイントをみちおさんが勝手に配っちゃう!?「メリーツブシマス！ プレゼントキャンペーン」

・新年から絶好調！ お年玉代わりのプレゼントゲット！ 「新年初潰しキャンペーン」

プレゼント内容は、DMMポイントだけでなくみちおさんのサイン入りグッズや最新デバイスなども予定されている。さらにキャンペーン期間中は、まとめ買いクーポンなどお得な施策も続々と展開する。詳細は、DMMブックス公式X（@DMM_DigitalBook）にて随時公開予定。

クーポン利用でもっとお得にDMMブックスを楽しめる！

セール期間中は、最大71%ポイント還元と合わせて、新刊を含むほぼ全作品が50%以上ポイント還元になるキャンペーンや、お得な割引クーポン配布などが実施される。

ほぼぜ～んぶ50％以上ポイント還元

開催期間： 第1弾 12月12日15時～12月18日23時59分

第2弾 12月19日0時～12月25日23時59分

第3弾 12月26日0時～12月31日23時59分

第4弾 2026年1月1日0時～2026年1月5日23時59分

第5弾 2026年1月6日0時～2026年1月10日23時59分

第6弾 2026年1月11日0時～2026年1月14日23時59分

セール期間中、140万作品以上の新刊を含むほぼ全作品が50%ポイント還元の対象となる。

【対象ジャンル】

男性コミック／女性コミック／BL／TL／文芸・ラノベ／ビジネス・実用書／写真集

※作品によってポイント還元率が異なりますので、詳細は各作品ページにてご確認ください

【注意事項】

※対象作品を購入した場合のみ、税抜き購入金額を対象にポイントが付与されます。

※ポイントを利用した購入も、ポイント付与の対象となります。

※ポイント付与額は、小数点以下切り捨てで計算いたします。

※取得したポイントは、DMM.com、DMM GAMESの各サービス（一部除く）でご利用いただけます。

※予告なく対象作品・ポイント還元率が変動する場合がございます。

※キャンペーン更新直後はアクセスが集中する場合がございます。ページが正常に表示されない場合は、しばらく時間をおいてから再度アクセスしてください。

※その他、ポイント還元対象外の作品が一部ございます。

期間中、毎週配布！ポイント還元に併用OKの「割引クーポン」

配布期間： 第1弾 12月12日15時～12月18日23時59分

利用期限：12月18日23時59分まで

割引内容：25%OFF（割引上限5,000円）

利用回数：1人1回限り

セール期間中は、SUPER SALE限定の「割引クーポン」を配布する、クーポン内容は毎週切り替わる。第2弾以降のスケジュールやクーポン詳細は、特設ページで確認できる。

【第1弾クーポン概要】

・先着利用5,000名限定！ 30冊以上で使える25%OFFクーポン

【適用条件】

・30冊以上購入の場合

※クーポン対象商品の合計購入作品数が、記載された冊数を満たした場合にのみご利用いただけます。

【適用タイミング】

・クーポン取得後、購入手続き時に自動的に適用される。

【注意事項】

※期限前であってもクーポンの利用者が5,000名に達した時点で配布を終了いたします。

※期限前であってもクーポンの利用者が5,000名に達した時点で配布を終了いたしますので、ご利用を希望される場合は、獲得後できるだけ早めのご利用をおすすめします。

※クーポン適用対象作品は、DMMブックス内の商品のみになります。

※一部対象外の作品がございます。

※購入手続き完了後の商品内容の変更およびクーポンの再発行はお受けいたしかねます。

※予告なくクーポンの配布を終了する場合がございます。

□「DMMブックス SUPER SALE」特設ページ

誰でもOK！10,000円以上で使える15％OFFクーポン

配布期間：12月12日15時～12月18日23時59分 ※第2弾以降のスケジュールやクーポン詳細は、特設ページにてご確認ください。

割引内容：15%OFF（割引上限5,000円）

利用期限：12月18日23時59分まで

利用回数：1人1回限り

【第1弾クーポン概要】

・10,000円以上で使える15%OFFクーポン

【適用条件】

・税込10,000円以上商品を購入した場合

※クーポン対象商品の合計金額が、記載された金額を満たした場合にのみご利用いただけます。

【適用タイミング】

・クーポン取得後、購入手続き時に自動的に適用される。

【注意事項】

※クーポン適用対象作品は、DMMブックス内の商品のみになります。

※一部対象外の作品がございます。

※購入手続き完了後の商品内容の変更およびクーポンの再発行はお受けいたしかねます。

※予告なくクーポンの配布を終了する場合がございます。