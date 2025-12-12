2026年2月6日に公開されるシャオ・ジャン主演のツイ・ハーク監督作『射觥英雄伝（しゃちょうえいゆうでん）』の予告編と場面写真が公開された。

これまで幾度度なく映像化されてきた金庸による同名小説をもとにした本作は、信念を貫いた真の英雄を描いたスペクタクル。本国中国では前売券だけで約76億円突破、初日興収55億円を記録し、社会現象的大ヒットに。『陳情令』のシャオ・ジャンが、乱世の中、真っすぐな心で運命に立ち向かう青年・郭靖役で主演を務め、ジュアン・ダーフェイがヒロインの黄蓉を演じた。

北宋末期、金の侵攻により国は滅び、南宋が建国されるも屈辱の従属を強いられていた。その頃、蒙古ではチンギス・ハーンが勢力を拡大し、金との戦いが激化。蒙古で育った宋人の青年・郭靖は、黄蓉と出会い桃が咲き乱れる桃花島での修行を経て成長していく。いつしか愛し合う2人だったが、陰謀と戦乱が2人を引き裂き、試練が次々と襲う。郭靖は国と民族、そして黄蓉のため、信念の拳で宿命に立ち向かう。2人は再び巡り合うことができるのか。

公開された日本版予告は、本作が運命に導かれ、戦乱で引き裂かれた郭靖と黄蓉の愛の物語であることが示され、ハーンによって育てられ、武芸を習得した郭靖が、愛する者、祖国の民を守るために戦地で活躍する姿が描かれる。

あわせて公開された場面写真にも、ツイ・ハーク監督による戦闘シーンの数々が切り取られている。

