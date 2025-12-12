捨てずに整える！古堅メソッドで変わったリビングダイニング【ビフォーアフター】


【ビフォーアフターを見る】使い勝手の悪いダイニングが、スッキリ快適スペースに！

「仕事や子育てに追われ、部屋が片づかない...」そんなお悩みを、幸せ住空間セラピスト・古堅純子さんが劇的に解決します！　片づけで最初にネックになるのが、ものの処分。そこで捨てなくてもきれいな景色を作るプロの技で、居心地よい空間に変わったリビングダイニングをご紹介します。

古堅純子さん


教えてくれたのは▷古堅純子さん

幸せ住空間セラピスト。5000軒以上のお片づけの経験から、独自の古堅式メソッドを確立。著書累計は70万部を超え、テレビや雑誌などでも幅広く活躍。YouTubeチャンネル「週末ビフォーアフター」は、登録者数39万人以上の人気を誇る（2025年9月時点）。『古堅純子の片付け事件簿 〜家族のピンチをズバッと解決！〜』（KADOKAWA）

育児休暇が終わる前に散らかったわが家をなんとかしたい

`レタスクラブ`読者の渡邉さん

『レタスクラブ』読者の渡邉さん


夫と6歳、2歳の息子、0歳の娘の5人で、3階建ての3LDKに住む。現在は育児休暇中。「とにかくものが多く、特に子どものおもちゃがあふれかえっているのが悩み。娘も生まれたばかりで片づけられませんが、長男が小学校に上がり、育児休暇が明けるまでになんとかしたい！」

■【お悩み解決のヒント】ものより人を優先！ 更地を作って家族がくつろげるスペースを

ものより人を優先！ 更地を作って家族がくつろげるスペースを


景色を作るうえで、ものが何も置かれていない状態＝更地を作ることも古堅式メソッドのポイント。

「特に、『ダイニングテーブルとキッチンカウンターの上は更地』を合言葉に！家はものを置くためではなく、家族が安心してくつろぐためのものです。家族みんなが一緒に、心地よく食事ができるように、いつもここはきれいをキープして」

【BEFORE】ダイニングテーブルやいすの使い勝手が悪い……（AFTER画像は次へ）


【AFTER】テーブルの上を更地にすれば、食事、遊び、勉強など、何にでも活用できる！（まだある！ビフォーアフター例→次へ）


【BEFORE】キッチンカウンターにあれこれ置いて視界も見栄えも悪い……（AFTER画像は次へ）


【AFTER】カウンターの上も更地にすれば、家族のコミュニケーションが取りやすく！


POINT！「寝る、食べる、くつろぐ」の3つを最優先に考えよう！

家の中のスペースを何に使うかは、住む人ごとに違うものですが、「寝る、食べる、くつろぐ」は、人間の暮らしの基本。

「大量にものがあふれているせいでこれが後回しにならないように。何から片づけたらいいか迷ったら、まずはこの3つをチェックして」

■【お悩み解決のヒント】ちょい置きしそうなものはバッファゾーンで心にゆとりを

ちょい置きしそうなものはバッファゾーンで心にゆとりを


「バッファゾーン」とは、ちょい置きされがちなものを隠すために作る、収納の中のスペースのこと。

「忙しくてもきれいな景色をキープするために、散らかしてもいい場所を作ればいいんです。まずはそこに放り込んでおいて、時間ができたら片づける。その心の余裕があるだけで、がんばらなくても家事が回るようになりますよ！」

きれいな景色をキープするためにここだけは散らかってもいい収納に！


きれいな景色をキープするためにここだけは散らかってもいい収納に！

■【まとめ】スッキリしたリビング・ダイニングを前に渡邉さんは…

スッキリしたリビング・ダイニングを前に渡邉さんは…


部屋はもちろん、気分がスッキリ！

「テクニックではなく、私の人生をひもといてくれ、片づけることの大切さを教わりました。今までの片づけは間違った方向にがんばっていました。ものを捨てていないのに、ここまですっきりするなんて！　先日お宮参りをした際も、両家の親を自宅に招き、ゆっくりお茶を飲むことができ、そのあとの片づけや家事も減り、景色を変える意味を早速体感♪」

部屋はもちろん、気分がスッキリ！


片づけ後の渡邉さんご家族の反応に私も感動。お悩み解決のヒント、ぜひ参考にしてみてください！（編集：鈴出）

撮影／三佐和隆士

文＝徳永陽子