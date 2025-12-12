「別の時代の選手だ」38歳ヴァーディーがセリエAの月間MVPを受賞。リーグCEOは「サッカーのロマンを最も表現する才能の一人」と評価
現地12月12日、セリエAは11月の月間最優秀選手賞を発表。クレモネーゼのジェイミー・ヴァーディーが受賞した。
今夏にプレミアリーグのレスターからセリアAに昇格したクレモネーゼに加入したヴァーディー。８節のアタランタ戦（１−１）で移籍後初ゴールを決めると、10節のユベントス戦（１−２）でも１得点。13節のボローニャ戦（３−１）では２ゴールを挙げ、チームを４試合ぶりの白星へ導いた。
38歳FWの衰えを感じさせない活躍が評価され、元イングランド代表ストライカーは、10節から13節までを対象とした11月の月間最優秀選手賞の候補にノミネート。マイク・メニャン（ミラン）、ラウタロ・マルティネス（インテル）、ダビド・ネーレス（ナポリ）、レオ・エスティゴー（ジェノア）、ニコロ・ザニオーロ（ウディネーゼ）らを抑え、月間MVPに輝いた。
セリエAのCEOルイジ・デ・シエルヴォ氏は「ジェイミー・ヴァーディーはまさに別の時代の選手だ」とし、こう評した。
「その歴史、実績、そして彼が毎試合に注ぐ不屈の精神によって、サッカーのロマンを最も表現する才能の一人である。
彼のクレモネーゼへの加入は、今夏にクラブが素早くその機会を掴んだもので、セリエAのすべてのファンから大きな熱狂で迎えられた。そしてヴァーディーは、常に彼を特長づけてきた競争心とシュート能力によって、トップレベルのパフォーマンス、生来のリーダーシップ、そして重要なゴールで、期待に応えている」
卓越した得点能力と勝負強さは今も衰えていない。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
