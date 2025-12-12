23歳日本人のイタリア強豪移籍から遠ざかる？ 「フロントがとても気に入っているだが…」
ビッグクラブが常に多くの有望株をレーダーにとらえているのは当然だ。
負傷で戦列を離脱しているパルマGKの鈴木彩艶だが、去就をめぐる報道は後を絶たない。イタリアの地で評価を高めた日本代表守護神には、セリエAの強豪も注目している。
関心がうわさされるクラブのひとつが、かつて本田圭佑も所属したミランだ。フランス代表の現守護神マイク・メニャンは、今季で現行契約が満了するが、以前から延長交渉が停滞中。そのため、シーズン後の退団が有力視されている。その後釜候補として鈴木もあげられた。
だが、そのリストに新たな名前が加わったようだ。ミランはブラジル人GKに注目しているという。イタリア『Sky Sport』の報道として、パルマ専門サイト『Parma Live』が「ミランがスズキから遠ざかる？」と伝えた。
同メディアは「直近ではスズキに対する関心も話題になった。重傷により現在は戦列を離脱しているパルマの日本人守護神だが、ミランのフロントがとても気に入っている。しかし、パルマが要求する金額を払う用意はないようだ」と伝えた。
「そこで新たに浮上した名前が、コリンチャンスに所属する1999年生まれのブラジル人GKウーゴ・ソウザ。評価額は約1200万ユーロ（約21億6000万円）だ」
「今のところはうわさでしかない。だが、今後メニャンの契約延長が具体化しなければ、ブラジル人選手をめぐる交渉が始まる可能性がある」
ミランはどの守護神に向かっていくのか。鈴木の負傷からの復帰とあわせ、進展が注目される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
